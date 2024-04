Az oroszok torkának estek az ukrán nagypapákból álló Sztyeppei Farkasok

Teherautóra szerelt rakétavetőkkel mozog és harcol a frontvonal mögött a 60 fölöttiekből álló ukrán partizán egység, amely 2 évvel a háború kitörése után is változatlan hévvel lövi az oroszokat. A Sztyeppei Farkasok vezetője szerint a kényszersorozottak nem válnak be, de aki igazán akar, az akár 100 évig is kitarthat a fronton.

2024.04.28. 20:30 | Szerző: VG

Noha Olekszandr Taran mobil tüzérségi egysége hivatalosan nem része az ukrán hadseregnek, ám ez nem akadályozza meg sem őt, sem az embereit, hogy saját költségükön pusztítsák az orosz célpontokat. Ilyen 122 mm-es Grad rakétáik is vannak a Sztyeppei Farkasoknak / Fotó: AFP Többnyire 60 felettiek harcolnak a Sztyeppei Farkasoknál "Mi a nyugdíjunknak köszönhetően elboldogulunk" - mondta a Reutersnek kuncogva a 68 éves parancsnok, akit csak "Nagypapának" szólítanak a társai.

Taran önkéntes egységénél, a Sztyeppei Farkasoknál néhány tucat, többnyire 60 év feletti ukrán férfi harcol. Bár már túl idősnek számítanak a behíváshoz, ők még mindig harcolni akarnak. Az egységben egyébként olyan fiatalabb férfiak is vannak, akiket alkalmatlannak nyilvánítottak a hadviselésre. Teherautóra szerelt rakétavetőikkel - a többi alakulattal együttműködve - mozognak a frontvonal mögött, miközben az utasításokat a reguláris egységek parancsnokaitól kapják. Az egységet adományokból finanszírozzák, és a frontkatonáktól kapott, saját maguk által javított hibás lövedékekkel, valamint az ellenségtől zsákmányolt fegyverekkel látják el. Amikor a Reuters nemrégiben meglátogatta a délkeleti Zaporizzsja régióban található bázisukat, éppen 122 mm-es Grad rakétalövedékeket készítettek elő, amelyeket később egy másik egység katonái lőttek ki. "A parancsnokok, akik a célpontjainkat kijelölik, elégedettek" - mondta a hírügynökségnek a 63 éves "Zorro". A kényszerítés senkit sem tesz valódi harcossá Taran elárulta, hogy az egysége megpróbált hivatalosan is csatlakozni az ukrán fegyveres erőkhöz, hogy közvetlenül kaphassanak lőszert – és persze fizetést is -, de eddig sikertelenül. A tapasztalt harcosok lelkesedése és kitartása éles ellentétben áll az ukrán mozgósítások lankadásával a háború kitörése után több mint két évvel. Az orosz csapatok folyamatosan nyomulnak előre, és az elemzők szerint az ukrán hadsereg állománya egyre fogyatkozik. Április elején ezért szigorították a törvényt, hogy növelhessék a behívottak számát, illetve keményebb büntetéssel sújthassák a katonai szolgálat alól kibújókat. Emellett 27-ről 25 évre csökkentették a mozgósítási korhatárt. Taran azonban, aki már a 2014-es krími háború óta harcol az oroszok ellen, úgy véli, a kényszerítés nem vezet célra. Verjétek meg bottal, akkor sem fog harcolni - mondja. "Ha viszont valaki akar, akár 100 évig is helytállhat és pusztíthatja az ellenséget".