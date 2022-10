Újabb hatszázhuszonöt embert tettek fel szélsőségesekkel tartott kapcsolatok miatt Fehéroroszországban pénteken arra a listára, amelyen szereplők nem vállalhatnak közszolgálati tisztséget az országban – közölte fehérorosz belügyminisztérium.

A közlemény szerint a feketelistán szereplő magánszemélyek száma 1465-re nőtt. A legutóbb a listára kerültek között ellenzéki aktivisták, üzletemberek, újságírók, illetve aktivisták szerepelnek, akik részt vettek a 2020-ban több hónapon át tartó kormányellenes tüneteseken, vagy tudósítottak róluk.

A tömegtüntetések az országot huszonnyolc éve irányító Aljakszandr Lukasenka elsöprő győzelmével végződő, kétes tisztaságú elnökválasztást követően kezdődtek. A szavazás után a fő ellenzéki jelölt, Szvjatlana Cihanouszkaja hivatalos nyomásra Litvániába menekült, a kormány pedig lecsapott a tüntetésekre, több mint 35 ezer demonstrálót őrizetbe véve.

A Vjaszna (Tavasz) emberi jogi szervezet, amelynek alapítója, Alesz Beljacki, az idei Nobel-békedíj egyik díjazottja, a szélsőségesek listájának bővítését a megtorlás légkörének fokozódásaként értékelte.

A szervezet közleménye szerint folytatódnak a letartóztatások, házkutatások, kínzások a börtönökben, a politikai foglyokra való nyomásgyakorlás, és mindenki, aki nem ért egyet (a kormánnyal), szélsőségesnek minősül.

A feketelistára felkerültek az Ukrajnát támadó orosz erők ellen harcoló, kizárólag fehéroroszokból álló Pahonja ezred tagjai is.

Szintén most tették rá Akszana Kolbot, a Novi Csasz című független hetilap főszerkesztőjét is. A hetilapot betiltották Fehéroroszországban, Kolb pedig a tiltakozó megmozdulásokról való tudósítás miatt már hónapokat töltött börtönben. A listán szereplő magánszemélyek nem tölthetnek be közhivatali tisztségeket, nem taníthatnak, illetve nem végezhetnek nyilvános tevékenységeket, nem szolgálhatnak Fehéroroszországban a hadseregben, és hét évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatók, ha szélsőséges dokumentumokat terjesztenek.