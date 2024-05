Vasárnap már kevésbé lesz szép az idő

Szombaton gomolyfelhős idő várható, a gomolyok este összeesnek - jósolja a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Gomolyfelhős lesz holnap az ég (Fotó: Wikipédia)

Gomolyfelhőkben gyönyörködhetünk

Az éjszaka második felében több helyen is erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, emellett napközben már fátyolfelhők is lesznek felettünk. Szombaton elsősorban északkeleten, éjszakától a középső országrészben, vasárnap napközben pedig főként az ország keleti felén fordulhatnak elő - néhol több hullámban is - záporok, zivatarok, sőt a Dél-Alföldön heves zivatar is kialakulhat. A délies szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viszont viharos lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 22 és 29 fok között változik, északkeleten marad hűvösebb az idő.

Skandináviában is levehetik a pulóvert

A kontinens keleti felén anticiklonok, míg a nyugati területén sok, de alapvetően sekély alacsonynyomású rendszer alakítja az időjárását. Ennek megfelelően a Kelet-európai-síkság területén nyugodt, napos és száraz az idő, a hőmérséklet pedig 20 fok közelében alakul. A Skandináv-félsziget fölé - a tőle kevéssel keletre elhelyezkedő magasnyomás hatására - déli széllel meleg levegő áramlik, ezért ott az átlagosnál jóval magasabbra emelkedik a hőmérséklet, több helyen is 25 fok feletti értéket mérnek.

Hűvös van ugyanakkor Nyugat-Közép-Európában, mivel egy gyengülő, elhaló okklúziós front mentén felhős, valamint csapadékos az idő, több helyen alakultak ki felhőszakadást okozó zivatarok.

Németország egy-egy mérőállomásán 80 mm-t is meghaladja a csapadék 24 órás mennyisége.

A Kárpát-medence időjárását szombaton egy magassági gerinc alakítja, ezért átmenetileg csökken a csapadékhajlam, vasárnap azonban meleg nedves szállítószalag húzódik fölénk, emiatt újra záporok, zivatarok kialakulására kell számítani - elsősorban a Dunától keletre.