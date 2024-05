A szlovák miniszterelnök ellen elkövetett szerdai merényletet követően szinte egyöntetű kritika éri Robert Fico testőrségét. Ezek kimondják, hogy a kormányfő védelmét ellátó biztonsági emberek számos szempontból hibáztak.

Súlyos tévedés: nem hibáztak Fico testőrei, ők mentették meg a szlovák miniszterelnök életét / Fotó: Radovan Stoklasa

A szlovák miniszterelnök testőreire irányuló össztüzet Juraj Zábojník, a szlovák Alkotmányos Tisztviselőket Védő Hivatal korábbi vezetője nyitotta meg, aki már a merénylet napján arról nyilatkozott, hogy Fico testőreinek felelőssége, hogy a merénylő öt lövést is le tudott adni. Azt is kifogásolta, hogy senki nem ugrott a kormányfő elé. Megjegyezte azt is, hogy miután minimális volt a téren lévők száma, ki kell vizsgálni, miért nem sikerült kontroll alatt tartani a helyzetet.

A második ütés gyorsan következett, azt Hamran István volt szlovák rendőrfőkapitány vitte be. Az Új Szónak adott interjújában arról beszélt, hogy káosz tört ki a testőrök között, akik közül egy sem sérült meg, ez pedig a kudarc bizonyítéka. Szerinte a merénylet után azonnal el kellett volna vinni a védett személyt a helyszínről, ugyanakkor a felvételeken látszik, hogy Fico autóba ültetése után még másodpercekig várakoztak. Hamran István véleménye, hogy a biztonsági szolgálatok totális átalakítása is a bénultság hátterében állhatott.

Ne legyen kétség: Fico életét a testőrei mentették meg

A kritikák odáig jutottak, hogy a szlovák média Matúš Šutaj Eštok szlovák belügyminiszter lemondását kezdte el feszegetni, miközben a miniszterelnök továbbra sincs túl az életveszélyen. Šutaj Eštok egy friss nyilatkozatában kitartott amellett, hogy a nyitrabányai kormányülést követően a biztonsági intézkedések a lehető legmagasabb színvonalon voltak. „Nem értem, hogy képesek valamilyen világbajnok fotelhuszárok értékelni a testőrök munkáját” – utasította vissza a kritikákat, majd leszögezte, hogy

a testőrök mentették meg a miniszterelnök életét.

Pro és kontra érvek is elhangoztak, ugyanakkor eldönteni, hogy melyik oldalnak van igaza, ebből nem lehet. Hiszen a kormányzat nyilvánvalóan nincs abban a helyzetben, hogy bármilyen beismerést tegyen, míg a kormányzattal nem szimpatizáló szereplők nyilvánvalóan igyekeznek felnagyítani a kormányzat szempontjából kedvezőtlen momentumokat. Még akkor is, ha a szlovák nyilvánosság napok óta attól hangos, hogy a szlovák közéletnek össze kell zárnia a példátlan támadást követően.

Mindenesetre most jelentkezett egy harmadik, ráadásul abszolút szakavatott fél is, aki részletesen elemezte Robert Fico testőreinek reakcióját.

Szakértő: villámgyorsan reagáltak Fico testőrei

Ő nem más, mint Zdeněk Charvát válsághelyzetekkel foglalkozó cseh szakértő, aki éveken keresztül dolgozott afganisztáni és iraki háborús övezetekben is testőrként. Vezetett egy nemzetközi VIP védelmi gárdát is. Jelenleg a Hard Task tanfolyamain oktat gyakorlati ismereteket. Számos szakmai kézikönyv szerzője, valamint ő alkotta meg a cseh rendőrség beavatkozási kiképzésének módszertanát is az éles fegyvert használó elkövetőkkel szemben.

Zdeněk Charvát határozottan bírálta azokat az elemzőket, akik megkérdőjelezik Robert Fico biztonsági szakembereinek professzionalizmusát. „Nem hiszem, hogy jobban tudnák csinálni. Azok, akik ezt állítják, valószínűleg soha nem szembesültek még hasonló helyzettel” – fogalmazott. Ez azonban még mindig nem szakmai alátámasztása a véleményének. A cseh szakember viszont ezzel sem maradt adós.

Ugyanis tizedmásodpercekre lebontva elemezte a videófelvételeket és a következő megállapításokat tette:

A kiindulási pont, hogy azzal, hogy Fico hirtelen úgy döntött, odalép szorosan az emberekhez, a testőrök rémálma következett be. Ebben a pillanatban ugyanis csak a kordon volt közte és a civilek között, vagyis a szlovák kormányfő védtelennek számított, hiába vette körbe minimum hat testőr. A merénylő 0,8 másodperc alatt vette elő a fegyverét és adta le az első lövést és nagyjából 2,5 másodpercen belül mind az öt lövés eldördült. Az első testőr 1,2 másodperc alatt reagált. Ez a reakciósebesség kifejezetten tiszteletre méltó.

Robert Fico biztonsági emberei tudják, mit kell tenni és én nem nagyon látom, hogy hibát követtek volna el – húzta alá.

Arra, hogy a szlovák miniszterelnök miért nem viselt golyóálló mellényt, úgy reagált, hogy ennek rákényszerítése nem olyan egyszerű a gyakorlatban. Tessék kipróbálni. Menj oda egy vezető politikushoz és mondd meg neki, hogy bár húsz éve jár emberek között és semmi konkrét jele nincs egy esetleges támadásnak, de most mégis azt akarod, hogy vegyen fel védőfelszerelést és engedelmeskedjen a kérésednek, hogy ezúttal ne menjen emberek közelébe. Amikor visszakérdez, hogy miért, mit mondasz neki? – vetette fel.