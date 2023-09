Brüsszel felhívta az európai vállalatok és kormányok figyelmét, hogy adott esetben akár be is tilthatja az olyan alkatrészek értékesítését Törökországba és más, harmadik országokba, ahonnan Irán és Oroszország alkatrészeket szerez be ukrajnai városokra támadó drónok és más fegyverek előállításához – közölte csütörtökön az Európai Bizottság.

Fotó: Hamara

A bizottság közleménye egy a The Guardian című brit lapnak kiszivárogtatott dokumentum nyilvánosságra kerülése után jelent meg, amelyben az anyagot jegyző ukrán szakértők rámutatnak: az elmúlt három hónapban az ukrán városokat ért több mint 600 légicsapáshoz használtak fel az oroszok olyan drónokat, amelyekben nyugati vállalatok által készített alkatrészek is voltak.

A közlemény kiemeli: az érintett cégek nem tehetnek róla, hogy termékeik gyilkos drónokban kötöttek ki, mivel az azokat összeszerelő, elsősorban iráni gyárak a drónjaikhoz rendszeresen olyan, a szabadpiacon mindenki számára elérhető alkatrészeket használnak fel, amelyek exportját vagy csak csekély mértékben vagy semmilyen szinten nem szabályozza vagy követi az EU. Annyit azonban tudni lehet, hogy

az alkatrészek döntő többsége Törökország, India, Kazahsztán, Üzbegisztán, Vietnám és Costa Rica területéről érkezett be Iránba.

Az EB szóvivője szerint ez azt bizonyítja, az EU-s intézkedések hatékonyak, ugyanakkor ezentúl nagyobb hangsúlyt kell fektetni azokra a piaci szereplőkre, akik továbbexportálják a hozzájuk beérkező alkatrész-szállítmányokat.

A szóvivő kiemelte: egy olyan lista összeállításán dolgoznak, amely tartalmazza az Oroszország és szövetségesei számára tovább nem exportálandó termékeket, hogy nyomatékosan fel tudják hívni az exportőr vállalatok figyelmét arra, mely alkatrészekre kell kiemelt figyelemmel lenniük.

Ha a diplomácia módszerei elégtelennek bizonyulnak, nem lesz más választásunk, mint egy az egyben betiltani az érintett termékek exportját ezekbe az országokba, hogy biztosítsuk a szankciók működőképességét

– emelte ki a szóvivő.