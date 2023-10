Az ország valaha volt legnagyobb fegyverkiállítását nyitja meg kedden Dél-Korea, mely szeretne a globális fegyverpiac meghatározó szereplőjévé válni. A kétévente megtartott Szöuli Nemzetközi Légi- és Védelmi Kiállítás (ADEX) szervezői szerint sosem látott mennyiségű kiállítóra lehet számítani, és az expó felett elrepül majd egy amerikai B-52-es repülő is.

Dél-Korea saját fejlesztésű T-50-es gépei a két évvel ezelőtti expón.

Fotó: Anthony Wallace / AFP

Az idei kiállítás fontos szerepet játszhat annak a dél-koreai célnak az elérésében, mely

az országot a világ negyedik legnagyobb fegyverexportőrévé tenné.

A kiállításra 54 ország 450 vezető védelmi tisztviselőjét várják a szervezők, több százezer további látogató mellett.

Miután Dél-Korea tavaly rekordmértékű 17,3 milliárd dollár értékben adott el fegyvert, az idei cél a 20 milliárd dolláros export elérése. Dél-Korea az elmúlt években a kilencedik legnagyobb fegyverexportőr volt, de Jun Szuk Jol elnök ezen a pozíción szeretne javítani – írja a Reuters.

A kiállításon ugyanakkor az amerikai–dél-koreai katonai szövetség 70. évfordulójára megemlékezve a szokásosnál több amerikai eszköz is látható lesz, köztük az atombomba szállítására is alkalmas B-52-es bombázó is.

Jun alatt a koreaiak és az amerikaiak fokozták a katonai erő demostrálását, különös tekintettel az amerikai nukleáris képességekre, hogy elrettentsék Észak-Koreát.