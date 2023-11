Ez volt valószínűleg minden idők legdrágább gyorsétele Ljubljanában: egy éhes futárt négyszáz euróra büntettek meg a rendőrök a szlovén fővárosban, amiért a koronavírus-korlátozások alatt két kiszállítás között letelepedett egy templom lépcsőjére, hogy gyorsan megegyen egy bureket. A „bűnesetet” rögzítette a kamera, a rendőrökkel körülvett futár fényképe pedig bejárta a sajtót, és annak a szimbólumává vált, hogy milyen brutálisan betartották a hatóság a korlátozásokat.

Négyszáz euróra büntették a szlovén futárt, amiért a járványkorlátozásokat megszegve megevett egy bureket egy templom lépcsőjén ülve.

Ez a futár most visszakapja a pénzét – és a „rendőrségi priuszát” is törlik. Ugyanez történik még hatvanezer másik szlovén állampolgárral is, aki annak idején megszegte a szabályokat.

A BBC tudósítása szerint

a rendőrség több mint két év alatt majdnem hatmillió euró bírságot szabott ki,

a héten azonban életbe lép a jogszabály, amelynek alapján visszautalják a pénzt. Ez is Robert Golob kormányfő kampányígéretei közé tartozott, és a balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) jelöltje tartja a szavát.

A szigorú korlátozásokat egyébként már az alkotmánybíróság is törvényellenesnek minősítette, de egészen mostanáig tartott, míg a hatóságok is léptek végre.

Az alkotmánybíróság is törvényellenesnek minősítette a szigorú korlátozásokat.

Fotó: AFP

Rok Rozman környezetvédő, akit többször is megbírságoltak, most úgy érzi, végre igazságot szolgáltattak neki.

A bírságok kiszabásához használt rendeletek nem a törvényen alapultak. A kormány tudta ezt – és ha ez azt jelenti, hogy most vissza kell adniuk a pénzt, akkor ez így van rendjén. Ha egy olyan országban élünk, ahol jogállamiság van, akkor annak mindenkire vonatkoznia kell

– jelentette ki.

A kormány is osztja ezt a nézetet. Dominika Svarc Pipan igazságügyi miniszter szerint a bírságok visszafizetése segíthet helyreállítani a szlovénok jogállamiságba vetett bizalmát, „amelyet a járvány idején a túlzott és alkotmányellenes elnyomás alkalmazása jelentősen aláásott”.

A visszatérítésről szóló jogszabályt azonban nem üdvözölte mindenki. Janez

Jansa volt kormányfő pártjának egyik képviselője szerint a bírságok visszafizetése „szemen köpi mindazokat az egészségügyi dolgozókat, akik fáradhatatlanul küzdöttek polgártársaink életéért”.