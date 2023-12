A záhonyi határátkelőhelyen megnövekedett tranzitforgalom miatt több helyen kell terelésre számítani – jelentette be szombat délelőtt a magyar rendőrség.

Rendőrségi bejelentés: nem boldogulnak az ukránokkal – kilométeres a kamionsor, terelnek a 4-esen (Fotó: illusztráció, DAMIEN SIMONART/AFP)

A kialakult helyzet előzménye, hogy több napja tartó demonstrációk bénítják meg a teherforgalmat a lengyel és a szlovák határátkelőhelyeken. A lengyel blokádhoz a szlovák fuvarozók is csatlakoztak és elzárták az egyetlen, kamionok által is használható ukrán-szlovák átkelőt. Emiatt a torlódások már hazánkban is érezhető, ugynais az Ukrajnába tartó teherautósok Magyarországon keresztül próbálják meg elérni úticéljukat.

A kilépő tranzitforgalom az elmúlt napokban a határátkelőhelyen rendkívüli mértékben megnövekedett,

a 4-es főúton az Ukrajna felé tartó kamionok kilométeres sorokban várakoznak.

A rendőrség teljes kapacitással működteti a záhonyi határátkelőhelyet, de a várakozási idő ennek ellenére is több órás. Ennek főként az az oka, hogy "hiába gyorsítják a kiléptetést a magyar rendőrök, ezzel az ukrán oldalon a fogadókészség és beléptetés gördülékenysége korántsem arányos".

A rendőrségnek most az a célja, hogy a jelenleg fennálló közlekedési helyzetet megnyugtatóan kezeljék és a problémát mielőbb megszüntessék. Ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a főúton várakozó teherautókat Kisvárdánál már november 30-ától kezdődően a 4-es számú főútról a 4145-ös útra terelik. A kamionok a főútra szakaszosan, rendőri irányítás mellett Tiszabezdédnél térhetnek vissza.

Továbbá az M3-as autópálya irányából az ukrán határ felé tartó kamionokat az Őri lehajtónál (december 1-jén 21 órától kezdődően) leterelik az autópályáról és a Csengersimán lévő átkelőhely felé irányítják, ezzel is csökkentve a záhonyi átkelő terheltségét és a 4-es főúton várakozó kamionok számát.