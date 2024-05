Kiszeretett a világ az Egyesült Államokból

Világszerte csökken az Egyesült Államok népszerűsége globális hatalomként, különösen a muszlim többségű államokban – derült ki egy 53 országban végzett felmérésből, amelynek eredményét szerdán tették közzé.

A 2024 Democracy Perception Index 63 ezer ember megkérdezésével mérte fel a demokráciához, a geopolitikához és a globális hatalmakhoz való hozzáállást. Egyértelművé vált belőle, hogy Washington nemzetközi reputációja romlott 2023 eleje óta.

Elsősorban a muszlim országokban nézik rossz szemmel az Egyesült Államok rendíthetetlen szövetségét Izraellel a gázai háború alatt is, és Washington most már Európában is kezd veszíteni a népszerűségéből – számolt be a felmérésről a Politico.

A Biden-adminisztráció megítélése a hatalomra kerülése óta először negatív sok nyugat-európai országban is, különösen Németországban, Ausztriában, Írországban, Belgiumban és Svájcban

– összegezte a változást Frederick DeVeaux, az indexet összeállító, berlini székhelyű Latana vezető kutatója.

Kína viszont egyre népszerűbb

Bár az európaiak változatlanul szkeptikusan tekintenek Kínára, a világ második legnagyobb gazdaságának népszerűsége egyre nő Ázsiában, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és Latin-Amerikában. Ennek köszönhetően Peking globális megítélése nettó pozitívvá vált.

Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök megkönnyebbülten konstatálhatja, hogy országuk teret nyer a világon / Fotó: AFP

Mára eljutottunk odáig, hogy a Közel-Kelet, Észak-Afrika és Ázsia legtöbb országában jobb az emberek véleménye Kínáról, mint az Egyesült Államokról.

Oroszországot túlnyomóan negatívan értékelték világszerte az ukrajnai háború kirobbantása után, úgy tűnik azonban, hogy

Moszkva jó úton halad az imázsának helyreállítása felé minden vizsgált régióban – Európát kivéve.

Nem puszta népszerűségi verseny

Az indexben kifejezett attitűd több puszta globális népszerűségi versenynél, befolyásolhatja ugyanis a kormányok képességét, hogy reagáljanak a nagyhatalmak agressziójára.

A globális észak és dél közötti ellentét pontosan mutatja ugyanis az emberek véleménye arról, hogy meg kell-e szakítani a gazdasági kapcsolatot Oroszországgal az ukrajnai invázió miatt, illetve Kínával, ha megtámadja Tajvant. Észak – a NATO , az a G7-ek – válasza igen, a délé – a fejlődő országoké – pedig nem.

Az Egyesült Államok népszerűsége esősorban Izrael támogatása miatt csökkent világszerte / Fotó: AFP

Az is érdekes, hogy 2022-höz képest még a globális északhoz tartozó államokban is jelentősen csökkent az Oroszországgal való gazdasági kapcsolatok megszakítását támogatók aránya. Igaz ez többek között még az Egyesült Államokra, Lengyelországra, Németországra és Dél-Koreára is.

A két évvel ezelőtti felmérés során 31 ország megkérdezett lakosai támogatták ezt a lépést – most ez már csak 23 országra igaz.

Jobb Amerika megítélése, ha demokrata az elnök

Készített hasonló kérdésben felmérést a Gallup is, amelynek az eredményét a héten hozták nyilvánosságra. Az intézet azt méri 2007 óta, hogy az országok az Egyesült Államokkal vagy Kínával való szövetséget részesítik-e előnyben, hogyan értékelik vezető szerepüket.

Washington egyértelműen nyerésre áll: a tavaly vizsgált 133 országból 81 (48 százalék) választja, míg Kínát 52 (21 százalék).

Lényegesen több ország részesíti előnyben az Egyesült Államok vezető szerepét, mint Kínáét, legalábbis demokrata adminisztráció kormányzása alatt

– idézte a CNBC a Gallup közleményét. Donald Trump elnöksége idején több ország preferálta Kínát, és igaz volt ez George W. Bush esetében is.

Republikánus elnökök, így George W. Bush alatt is csökken az Egyesült Államok befolyása / Fotó: AFP

A választás eredményétől függ Amerika befolyása

E trend alapján Washington globális befolyása nagymértékben függ attól, ki nyeri a novemberi elnökválasztást. Joe Biden és Trump is még keményebb fellépést, nagyobb vámokat ígér Pekinggel szemben, miközben egyébként is fokozzák a kereskedelmi korlátozásokat, szankciókat vezetnek be kínai vállalatokkal szemben, és be akarják tiltani a TikTokot. Az amerikai közvélemény is egyre inkább tekinti ellenségnek Kínát partner helyett.

Az Egyesült Államokra és Kínára is igaz azonban, hogy az utóbbi években egyre többen ábrándulnak ki belőlük világszerte. A Gallup elemzése kimutatta, hogy 2017 óta több ország helytelenítette mind Kína, mind az Egyesült Államok vezetését, mint ahányan helyeselték – 2021 kivételével. A rosszallás aránya a Trump-kormányzat alatt volt a legmagasabb, 2020-ban érte el a csúcsot 48 százalékkal.