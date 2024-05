Kínai elnök Magyarországon: bemutatjuk Hszi Csin-ping feleségét – Peng Li-jüan még a férjénél is híresebb

Ahogy arról a Világgazdaság az elmúlt napokban tucatnyi cikkben beszámolt, szerdán – várhatóan az esti órákban – Magyarországra érkezik Kína elnöke.

Hszi Csin-ping kétnapos látogatása több szempontból is kuriózum. Egyfelől kínai elnök legutóbb húsz éve járt hivatalos úton Magyarországon. Igaz, Orbán Viktor magyar kormányfő és a több mint tíz éve regnáló Hszi Csin-ping eddig már hét alkalommal találkozott, legutóbb 2023 októberében Pekingben folytattak megbeszélést.

Másfelől a kínai elnök öt éve nem vizitált Európában. Az öreg kontinensre való visszatérése már csak ezért is nagy jelentőségű. Az, hogy a kínai delegáció Magyarországra is eljön, azért is fontos fejlemény, mert rajtunk kívül csak Franciaországot és Szerbiát kereste fel, amivel kétségtelenül felértékelődik Magyarország geopolitikai szerepe.

Miért jön Magyarországra a kínai elnök?

A kíni elnök Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök meghívására tesz állami látogatást Magyarországon május 8–10. között. Ennek során tárgyalást folytat a magyar miniszterelnökkel és a köztársasági elnökkel kétoldalú politikai, gazdasági és nemzetközi kérdésekről.

A látogatás célja Magyarország és Kína államközi és gazdasági-kereskedelmi kapcsolatainak további erősítése, valamint az együttműködés kiterjesztése újabb területekre. A kíni elnököt 400 fős küldöttség kíséri, köztük mások mellett

Vang Ji külügyminiszter,

Lan Foan pénzügyminiszter,

Vang Ven-tao kereskedelmi miniszter,

illetve Dzsen San-csie, a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság elnöke

és Ju Csian-hua, a vámügyi főigazgatóság főigazgatója is.

Nem utolsósorban pedig Hszi Csin-ping felesége, Peng Li-jüan.

A részletes programról egyelőre keveset tudni, de azt igen, hogy a magyar és a kínai fél tizenhat megállapodást már biztosan alá fog írni. Külön kiemelendő az Egy övezet, egy út kínai programhoz kapcsolódó egyezmény, amely esetleges magyarországi infrastrukturális fejlesztéseket tartalmaz, így vasúti, közúti és energetikai projekteket. Lényeges továbbá, hogy a nukleáris energia teljes portfólióját felölelő együttműködést indít a két ország, valamint a kereskedelmi kapcsolat is bővülhet a magyar agrártermékek kínai exportlehetőségeinek szélesítésével. Emellett napirenden lesz a turisztikai kapcsolatok fejlesztése is.

Továbbá immáron az is hivatalos, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó, valamint Hszi Csin-ping és felesége, Peng Li-jüan

közös ebéden is részt vesznek.

Vitályos Eszter kormányszóvivő szerint az ebéden valószínűleg egy fontos közös pont, a sport szeretete is szóba fog kerülni, hiszen a kínai elnök is nagy futballrajongó hírében áll, és a kedvencei között szerepel a tokaji bor is. A Blikk információi szerint Orbán Viktor díszvacsorán is vendégül látja Hszi Csin-pinget. A menü főként tradicionális fogásokból áll majd, a kínai vendég ugyanis szereti megkóstolni a helyi specialitásokat.

Ki a felesége a kínai elnöknek?

A kínai first lady, vagy ahogy Kínában nevezik, az első dáma egy hazájában általánosan ismert énekesnő, aki túlzás nélkül megreformálta a kínai elnöki feleségek mozgásterét: hozzá hasonló elnökfelesége még nem volt Kínának.

A Mao utáni kínai kommunista hatalom szertartásrendjében ugyanis az első dámák a háttérben maradnak, Peng Li-jüan azonban eleve kivételt jelentett a kínai első hölgyek sorában. Elődei ugyanis nem voltak ismert személyiségek, Peng asszony viszont mindmáig országos hírnek örvendő sztárénekes.

Úgy írnak róla, mint aki a motorja volt annak, hogy férje elnyerje 1,4 milliárd kínai támogatását.

A vezérőrnagyi rangot is viselő Peng Li-jüan a Le Monde korábbi jellemzése szerint igazi popsztár. „Egész életében a kaszárnyákat járta, a közkatonáknak és a tiszteknek énekelt. Repertoárja kizárólag katonai és hazafias dalokból áll, és vitathatatlan tehetséget árul el a magas hangok és a tremolók terén” – fogalmazott a tekintélyes francia lap. Hszi Csin-ping felesége még ellenséges tűzben is helytállt: 1984-ben, a második kínai–vietnámi háborúban a Laosan-hegyi csata idején

ő volt az egyetlen énekesnő, aki a helyszínre utazott, hogy lelkesítse a csapatokat és ott harcoló saját testvérét.

Az énekesnő a 2008-as szecsuani földrengés idején is a helyszínre utazott, hogy javítsa az ország és a mentésre kivezényelt harcosok hangulatát. Amikor megtudta, hogy hat őrt álló katona a szolgálata miatt nem mehetett el a koncertjére, felkereste őket, és külön nekik elénekelt egy dalt. Ugyancsak elmaradhatatlan szereplője volt a kínai holdújévet celebráló nagy gálaesteknek is. Mindezen túl Peng Li-jüan UNESCO-nagykövetként is sokat tett a tébécés és az AIDS-betegekért.

Szerelem első látásra: hogyan ismerte meg egymást Hszi Csin-ping és Peng Li-jüan?

Még 1986-ban találkoztak egy közös barátjuk útján. Az akkor 24 éves Peng már híres volt, a 33 éves Hszi pedig Hsziamen, egy jelentős kikötőváros alpolgármesteri tisztségét töltötte be. Ennél azonban fontosabb, hogy egy vörös herceg fia, hiszen apja, Hszi Csung-hszün befolyásos pártvezető, a történelmi gárda tagja volt. Korábbi feleségétől elvált, és amikor először beszélgetett az énekesnővel,

egy óra alatt eldöntötte, hogy őt fogja feleségül venni.

Pedig Peng direkt bő szárú katonai nadrágot viselt, hogy Hszi ne a szépségére figyeljen. Li-jüan és Csin-ping 1987. szeptember 1-jén házasodott össze, egy lányuk született. A ma 32 éves Hszi Ming-cö keveset szerepel a nyilvánosságban, de ha lehet hinni a sajtóbeszámolóknak, az amerikai

Harvard egyetemen tanult pszichológiát.

Peng és Hszi azért is érthették meg egymást, mert mindkettőjüket meghurcolták fiatal korukban. A kulturális forradalom politikai harcai idején Hszi Csin-pinget családjától elszakítva 15 éves korában falura küldték, mint igen sok városi fiatalt, és 22 éves koráig maradt száműzetésben. Apja a Mao által szervezett egyik tisztogatás áldozata volt.

Peng Li-jüan apja egy Santung tartományi helyi kulturális központ igazgatója volt, majd éveken keresztül nyilvános vécéket kellett pucolnia: azért büntették így, mert egyik nagybátyja Tajvan szigetére távozott. Peng anyja színésznő volt, akit abban az időben eltiltották a színpadtól.

Kínában Penget gyakran emlegetik Peng mamának, míg Hszit Hszi papának. Ez a kifejezés jól mutatja a házaspár a kínai nép szemszögében betöltött szerepét, Penget pedig kifejezetten a nemzet anyjának tartják.