Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Vitézy Dávid a Facebook-oldalán jelentette be, hogy elindul a főpolgármesteri székért. Vitézy nyílt levelet is írt, amelyben többek között vitára hívta a többi főpolgármester-jelöltet.

Fotó: Vitézy Dávid / sajtóiroda

Az LMP által is támogatott főpolgármester-jelölt levelében arra kérte jelölttársait, hogy

tartsák be a hatályos jogszabályokat,

a kampányukat szabályos úton finanszírozzák, és ahhoz állami vagy önkormányzati forrást ne használjanak fel,

a kampánytámogatásokat átlátható módon gyűjtsék,

tartózkodjanak a személyeskedéstől, a lejáratástól és a sárdobálástól,

ne tegyenek felelőtlen ígéreteket,

az aktivistáik ne rongálják meg egymás plakátjait.

Vitézy arra kérte a jelölteket, hogy

tegyenek hitet és vállalást a Budapesthez méltó politikai kultúra és a tisztességes kampány mellett.

Vitézy elindulására elsőként Karácsony Gergely főpolgármester reagált. A politikus azt írta a Facebook-oldalára: „Főpolgármesterré választásom után szakmai feladatra kértem fel Vitézy Dávidot. Azt mondta, nem tudja vállalni, mert nem engedte meg neki Orbán Viktor, és ő nem szeretne olyan katona lenni, aki Észak-Koreából menekül Dél-Koreába, de hátulról lelövik az övéi.”

Szakmai feladatra nem engedték, most politikaira küldik. Sebaj. A szabad Budapest a menekülőket befogadja, a betolakodókat legyőzi

– fogalmazott Karácsony Gergely.