Magyarország egy évtizede védi saját határait az illegális migrációval szemben, azonban az évszázadok alatt hozzászoktunk, hogy a Nyugat határait védjük – mondta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a CPAC Hungary konferencián –, amihez az tagjaként nagyon sok mindent kaptunk Brüsszeltől. Pénzt azt pont nem – jegyezte meg a miniszter, noha az elmúlt tíz évben több mint másfél milliárd eurót költöttünk a határok védelmére. Ennek Brüsszel 1 százalékát adta, ráadásul a menekültügyi forrásoktól is elzártak minket.

Bóka János a tömeges migráció árnyoldalait ismertette, ezért kell változás Brüsszelben

Mit adott nekünk Brüsszel?

Bóka ezután elmondta, hogy technikai segítséget sem kaptunk, noha az EU-nak van határőrizeti ügynöksége, a Frontex, amely azonban villámgyorsan kivonult Magyarországról, amikor kiderült, hogy a határaink tényleg határok.

Politikai támogatást és szolidaritást sem kaptunk, de kaptunk kötelezettségszegési eljárást, nem is egyet, legutóbb tegnap. Sőt bírságot is kaptunk és új migrációs paktumot is, benne migránskvótával vagy pénzbüntetésekkel.

Tanácsokat is kaptunk Brüsszeltől, például, hogy úgysem lehet megállítani a migrációt, ezért bontsuk el a kerítést, vagy épp azt, hogy örüljünk a migrációnak, mert azt megoldja a demográfiai válságot. A miniszter ezután megköszönte az erőn felüli brüsszeli segítséget, de most már jobb lenne – mondta –, ha pihennének kicsit.

Ha rossz ötletek szorgalommal párosulnak, az nagyon veszélyes kombináció

– hívta fel a figyelmet Bóka János, hozzátéve, hogy Brüsszelben változásra van szükség, mert meg kell védeni mind a szárazföldi, mind a tengeri határokat.

Mint mondta, jogunkban áll eldönteni, hogy kikkel kívánunk együtt élni a saját hazánkban, de ezt csak valódi határvédelemmel tudjuk elérni. Ezért a határokon kívül kell elvégezni a menekültügyi eljárásokat, hiszen a menedékkérők kevesebb mint fele jogosult menedékjogra. Ezt egyre több ország kutatja.

Politikai megoldásra van szükség, amihez bátorság kell, de

gyáva népnek nincs hazája, és ez egyre inkább igaz a jelenlegi migrációs helyzetben.

Brüsszelben azonnali változás kell, mert a migráció visszafordíthatatlan változást hoz az európai társadalmakban, az európai politikába, az európai életmódban, az európai gondolkodásban. Ezért a brüsszeli változás az idő múlásával egyre nehezebb lesz. Ekkor Bóka János szerint Európa, ahogy mi ismerjük, nem lesz többé.

Azonban ma még van alternatíva, a valódi, európai, jobboldali alternatíva a miniszter szerint, amit mi is képviselünk.