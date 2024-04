Avgyijivka fontos győzelem volt az orosz hadsereg számára, mivel innen kiindulva esélyük van lerohanni más donyecki városokat. Ezek közül a legfontosabb Csasziv Jar, amely Ukrajna középső térsége felé nyithatja meg a kaput. Katonai elemzők szerint hosszú csata bontakozhat ki Csasziv Jarért, de Moszkva számára a győzelem kulcsát jelentheti.

Az orosz–ukrán háború 793. napja – az orosz győzelem kulcsa: Csasziv Jar / Fotó: AFP

Az Institute for the Study of War szerint Avgyijivkából az oroszok egy 30 kilométer sugarú körben kezdhetnek el terjeszkedni, de az ukránokat innen legfeljebb Csasziv Jarig szoríthatják vissza. Az már Bahmut ostroma alatt kiderült, hogy Kijev itt húzta meg a második fontos védelmi vonalat, ami azt jelenti, hogy egy újabb maratoni harc alakulhat ki, ha az oroszok itt támadnak. Orosz csapatok már március óta jelen vannak Csasziv Jar keleti külvárosánál, de egyelőre nem sikerült bejutniuk a település központi részeire.

Oroszország viszont kezd kifogyni az időből. Az Egyesült Államok kongresszusa megszavazta az Ukrajnának szánt 61 milliárd dolláros katonai segélyt, amelynek az első részleteit már útnak is indították – erről a Pravda ukrán hírportál írt. Moszkvának sietnie kell, hogy még az amerikai fegyverek frontra érkezése előtt minél fontosabb pozíciókat szerezhessen meg Donyeckben.

Zelenszkij beismerte: ha így megy tovább, Ukrajna biztosan elveszíti a háborút Az oroszok mindennap legyőzik az ukrán katonákat, folyamatos visszavonulásra kényszerítve a honvédő hadsereget – mondta az ukrán elnök a PBS amerikai televíziónak adott interjújában. Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy a nyugati fegyverek nélkül már nem tudnak védekezni, Kijev környékén például már elfogytak a légvédelmi rakétáik. Az államfő szerint ha nem kapnak nyugati segítséget, akkor biztosan elveszítik a háborút.

Az amerikai fegyverek nagymértékbe javítani fogják Ukrajna védekező képességét.

Mire számíthatunk a következő hetekben az orosz–ukrán háborúban?

Katonai elemzők szerint Oroszország kiépíti a védelmi vonalát Avgyijivkánál, hogy stabilizálja az eddig megszerzett területeket. Ez azt jelentheti, hogy a Donyeckben harcoló ukrán csapat Csasziv Jarig vissza fognak húzódni. Avgyijivka emellett az orosz előrenyomulás kiindulópontja lehet, de így is a legfontosabb célpont Csasziv Jar marad.

Az amerikai katonai segély csak arra lesz elég, hogy Ukrajna megvédje a még megmaradt területeit, de vélhetően ahhoz kevés lesz a 61 milliárd dollár, hogy Kijev offenzívát szervezzen belőle.