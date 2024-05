Kitiltanák az orosz pénzt az európai politikából

A legújabb, immár 14. szankciós csomagjával az megtiltaná, hogy pártok, háttérszervezetek, politikai aytrösztök és más csoportok orosz eredetű pénzt fogadjanak el.

Ha elfogadják a brüsszeli szankciós csomagot, egyetlen európai politikus sem kaphat majd rubelt (Fotó: GettyImages)

Az Európai Bizottság javaslata szerint a tagállamoknak az ehhez szükséges lépésekről is meg kellene állapodniuk a Bloomberg információi szerint. A szankciós csomag nem csupán az európai politikai szervezeteket vágná el az orosz finanszírozástól, de megtiltaná az orosz hélium importját és szigorítaná a mangáércek és más ritkaföldfémek exportkorlátozásait is.

Több orosz médiát is elhallgattatnának

A csomagban lezárnák az európai kikötőket 11, a vádak szerint az orosz háborús erőfeszítéseket segítő hajó előtt és további négy orosz média európai sugárzását is megtiltanák. A bizottság alelnöke, Vera Jourova vasárnap elmondta, hogy ezek a Voice of Europe (Európa hangja), a Gazeta, a Ria Novosztyi és az Ivesztya, melyek szerinte nem sajtótermékek, hanem csak Putyin propagandájának eszközei.

Az orosz politikai beavatkozásnak gátat vetni hivatott intézkedés vélhetően nem független a közelgő Európai Parlamenti választásoktól, ugyanakkor

a korábbi szankciós csomagok tapasztalatai alapján egyáltalán nem egyértelmű, hogy addig sikerül-e egyhangú döntésre jutnia az unió 27 tagállamának. Az előző csomagokat ugyanis hetekig tartó viták előzték meg.

Politikai csatározás

Az orosz politikai finanszírozás ellen elsősorban Franciaország, a Baltikum országai, Lengyelország és Hollandia sürgeti a fellépést. Márciusban azonban a cseh titkosszolgálat is arról számolt be, hogy feltártak egy orosz hálózatot, mely a Voice of Europe segítségével igyekezte befolyásolni az európai politikát. Belgium az ügy kapcsán áprilisban nyomozást is indított.

Amennyiben a javaslatot elfogadják, az elsősorban különböző szélsőjobboldali pártok számára lehet hátrányos, bár például

a Marine Le Pen vezette francia Nemzeti Tömörülés tavaly közölte, hogy idő előtt visszafizettek egy 6,1 millió eurós hitelt, melyet egy orosz banktól vettek fel, hogy a látszatát is kerüljék a külföldi befolyásnak.

Célkeresztben az orosz bankrendszer is, az orosz gáznak azonban csak a továbbszállítását tiltanák

A legújabb szankciós csomag részeként megtiltanák az orosz jegybank pénzügyi üzenetküldő szolgáltatását, az SZPFSZ melyet 2014-ben hoztak létre, a SWIFT alternatívájaként, válaszul az akkori, a Krím-félsziget elfoglalása miatt kivetett szankciókra. A rendszert januári adatok szerint 20 országban használják, köztük például Örményország, Fehéroroszország, Tádzsikisztán és Kazahsztán.

Az uniós szankciók régóta legvitatottabb eleme, az energia kapcsán a bizottság az orosz LNG továbbszállításával kapcsolatos szolgáltatásokat tiltaná meg, valamint a sarkvidéken létesülő orosz LNG beruházások támogatását.

A javaslatban ezen kívül több mint egy tucat vállalatra is lecsapnának, melyek a korábbi szankciók kijátszását segítették elő. Ezekből a vállalatokból több az Egyesült Arab Emírségekben, Kínában vagy Törökországban működik.