Hiába a politikai megosztottság, egy erős kapocs összefűzi Lengyelország két nagy rivális pártját

Lengyelország alapvető érdeke, hogy Oroszország ne foglalja el Ukrajnát, ugyanis ha ezt megteszi, a lengyelek szerint az oroszok nem állnak meg a határnál. A lengyel politika krémje kulcsszerepre törő politikust fordítana Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen. Donald Trump álláspontja már most is fontos, ám még annál is meghatározóbb lesz, ha ősszel megnyeri az amerikai elnökválasztást.

2024.05.06. 20:01 | Szerző: Németh Anita