Diktátorokkal barátkozna Tony Blair

A nyugati kormányoknak el kellene engedniük fenntartásaikat, amikor a Száhel-övezetet uralkodó rezsimekkel tárgyalnak – olvasható a Tony Blair Institute for Global Change (TBI) által csütörtökön közzétett jelentésben.

Tony Blair szerint több gondot okoz, ha a nyugat megpróbálja elszigetelni az afrikai diktatúrákat / Fotó: Charles McQuillan / POOL / AFP

A volt brit miniszterelnök agytrösztje által elkészített dokumentum szerint mivel a terület rohamtempóban válik a terrorizmussal leginkább fertőzötté a világon, új megállapodásra van szükség a régióval, ahol az elmúlt években egymást követték a katonai puccsok.

A félsivatagos Száhel övezet egyébként a Global Terrorism Index adatai szerint valóban a terrorizmushoz köthető halálesetek közel felét adta az elmúlt év során világszerte.

Az Iszlám Államhoz és Al-Kaidához köthető terrorista csoportok Burkina Fasoban követelték a legtöbb áldozatot az egész világon, 1900-at.

A Blairhez köthet szervezet szerint a régiót célzó új megállapodásnak nem csak az Egyesült Államoknak és Európának kell, hogy a része legyen, de az öbölmenti államoknak és Törökországnak, valamint a két- és többoldalú nemzetközi donoroknak is.

A párbeszéd hiánya az orosz befolyás és a migráció növekedését hozza

Az ugyan a jelentés is elismeri, hogy szinte a teljes régiót puccs eredményeként hatalomra került rezsimek uralják, ám az azok elszigetelésére tett kísérletek az Európába tartó migráció növekedését okozhatják, miközben a térségbe betörhetnek olyan szereplők, például olyan orosz félkatonai szervezetek, mint a Wagner-csoport utódaként létrejött Africa Corps.

A héten a nigeri fővárosban, Niameyben tömegek követelték az amerikai csapatok távozását, alig pár nappal azután, hogy több tucat orosz katonai tanácsadó érkezett az országba. Niger egyébként már a harmadik száheli ország, mely a katonai hatalomátvétel után kiutasítja a francia csapatokat Mali és Burkina Faso után.

Fontos az alkotmányos rend, de a fejlődés fontosabb

Blair a Financial Timesnak elmondta, hogy a fertőzés veszélye nagyon is valóságos, ahogy az orosz befolyás növekedéséé is. Szerinte az ismerős szereplők tovább szítják a szélsőségeket és ég tovább destabilizálják a régiót. Az alkotmányos rendhez való visszatérés hirdetése bármennyire is fontos, a volt brit kormányfő szerint most sürgetőbb a hatalmat magukhoz ragadó tábornokokkal folytatott párbeszéd.

Ugyanakkor a jelentés azt is elismeri, hogy az elmúlt több mint egy évtized terrorellenes harca csak mérsékelt sikereket tud felmutatni az afrikai országokban. Egy lehetséges megoldás lehet ezzel szemben az áramszolgáltatás kialakítása, hiszen

ötből négy családnak nincs hozzáférése az elektromos hálózathoz a térségben.

Márpedig a fejlődés és a biztonság kéz a kézben jár a jelentés szerint, amely ugyanakkor felszólított az államok támogatását élvező, terrorellenes milíciák feloszlatására is.

A fejlődés legnagyobb gátjának a TBI az elégedetlen fiatalok magas számát látja, miután a lakosság kétharmada fiatalabb, mint 25 éves. A Száhel lakosságának 2050-re várható duplázódása lassítja a haladást a fejlődésben és a szegénység felszámolásában, ami a többrétegű töredezettséggel párhuzamosan nem kedvez a konfliktusok csökkenésének.