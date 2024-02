Katonai személyzet egy csoportja Csád fővárosában, N'Djamena városának elnöki palotájához tart, megpróbálják átvenni az irányítást – közölte az agenzianova.com. Megjegyzik, hogy a városban összecsapás folyik a Mahamat Idriss Déby átmeneti elnökhöz tartozó csádi fegyveres erők és az ellenzéki Szocialista Párt Határok Nélkül (PSF) katonasága között, amelyet Yaya Dillo, az országot vezető unokatestvére irányít. Harckocsik és páncélozott járművek sokasága közlekedik a köztársaság fővárosának utcáin.

Mindez pár órával azután történt, hogy a kormány bejelentette a választások idejét, ami után elindult az ország Nemzetbiztonsági Igazgatósága épülete elleni támadás. A hatóságok a PSF-et okolták a támadásért.

Egy videó is megjelent a „Tchad One” információs oldal X-fiókjában. Ebben az látható, hogy heves összecsapások zajlanak Csád fővárosában, N'Djamenában a Mahamat Deby átmeneti elnökhöz hű fegyveres erők és a politikai ellenfél, Yaya Dillo által vezetett disszidensek között. Erről a „Tchad One” információs oldal által idézett források számoltak be, amelyek szerint a harcokban mindkét oldalon több halálesetet és sérülést is regisztráltak.

#Tchad 🔴 Un groupe de militaires se dirigent vers le palais présidentiel et tentent de prendre le contrôle. Mahamat Deby est-il toujours président ? 🤔

Egy másik felvételen már az látható, amint Saleh Deby tábornok otthonát körülveszi a hadsereg. A Szocialista Párt Határok Nélkül (PSF) irodáit mind nehézfegyverekkel bombázták. A hírek szerint a támadások egyik célpontja, a Legfelsőbb Bíróság elnöke megúszta a merényletet. Yaya Dillo, a PSF vezetője viszont életét veszíthette. A helyzet azonban még nagyon zavaros a beszámolók szerint.

#Tchad Alerte 🚨 Le domicile du Général Saleh Deby encerclé par l'armée



Membre du Parti de Yaya Dillo et oncle du chef de la junte, le Général Saleh Deby vient de voir de dizaines de militaires prendre d'assaut son domicile. Les bureaux du Parti Socialiste sans Frontières (…

A Száhel-térségben folyamatosan romlik a biztonsági helyzet, egyre távolabbinak tűnik Mohamed Bazoum elnök hivatalba történő visszatérése és az alkotmányos rend helyreállítása Nigerben és Csád volt lényegében az utolsó még stabilnak mondható ország az övezeten belül. Mindez pedig komolyan veszélyezteti az európai biztonsági helyzetet is, hiszen a Száhel-övezet könnyen válhat újra tömeges migrációs hullámok forrásává.

A Hungary Helps Program keretében Magyarország 100 ezer eurós támogatást nyújt a közép-afrikai Száhel-övezetben fekvő Csádnak, ahova az áprilisban kitört szudáni konfliktus elől már több mint 200 ezren menekültek – jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán hétfőn.