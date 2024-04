Rendhagyó fórumot tartottak Dunaújvárosban, melynek fő témái az uniós bevándorláspolitika, a szomszédunkban zajló háború, a gazdaságot sújtó magas energiaköltségek, Európa jövője, illetve az ország szuverenitásának védelme voltak. A rendezvényre Kövér Lászlót, a Országgyűlés elnökét Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke és Mészáros Lajos, Dunaújváros és térsége országgyűlési képviselője hívta meg – számolt be róla a Duol vármegyei hírportál, amely interjút is készített a házelnökkel.

Európa már ébredezik Kövér László szerint /Fotó: Cseh Gábor

Kövér László az új európai migrációs paktumról elmondta, hogy álláspontja szerint valójában arra szolgál, hogy az Európába érkező illegális bevándorlók beáramlásának jogi keretet, törvényes keretet adjon, nem képes megállítani a migránsinváziót, de nem is célja. Kiemelte, hogy Magyarország 2015 óta 600 milliárd forintot költött határvédelemre. A házelnök nemcsak ebben illette kritikával az Európai Uniót, szerinte Brüsszel egy globális világkormányzás keretei között megpróbálja Európát is centralizált birodalommá alakítani.

Európa szuverén nemzetállamaival szemben egy hibrid háború folyik

– jelentette ki a politikus. Úgy látja, hogy mindenféle nyomásgyakorlással, fenyegetéssel vagy zsarolással, minden politikán túli, sőt jogon túli eszközzel megpróbálják ellehetetleníteni azokat a tagállamokat, azokat a tagállami vezetőket, amelyek és akik sem Európa jövőjéből, sem pedig a saját országuk szuverenitásából nem hajlandók engedni, nem hajlandók azt feláldozni.

Ennek kapcsán megjegyezte, hogy a június 9-én esedékes európai uniós választások lehetőséget adnak arra, hogy a szavazók változtassanak az eddigi uniós politika irányvonalán. Kövér szerint erre meg is van a szándék, Európa már ébredezik, ennek jelei látszanak Hollandiában és Németországban is, de idesorolhatók a kontinens számos országában zajló gazdatüntetések is.

Éppen ezért a házelnök bízik abban, hogy az EP-választás jelentős változásokat fog eredményezni. Valamilyen szinten még mindig reménykedik abban, hogy a német CDU–CSU-pártszövetség jó döntést fog hoz.

„Jelen álláspontjukat figyelve e tekintetben nem vagyok különösképpen optimista, de

nem is zárom ki azt, hogy a közvélemény rákényszeríti őket arra, hogy ne a kommunistákkal meg a liberálisokkal, zöldekkel, meghatározhatatlan ideológiájú, értékrendű szélsőbalos pártokkal kössenek szövetséget Európa jövőjéért, hanem a normalitás oldalán, a jobboldalon keressék

– zárta interjúját Kövér László.