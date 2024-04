A Hamász libanoni ága hétfő reggel többtucatnyi rakétát lőtt Izrael északi részére. A Hamász elismerte a támadást: közleményükben úgy fogalmaztak, hogy egy sor rakétát zúdítottak Libanonból az északi Kirjat Smona város közelében lévő izraeli katonai támaszpontra.

A Hamász rakéták tucatjaival támadta Izraelt / Fotó: AFP

Az izraeli hadsereg (IDF) szerint több mint 20 rakéta lépte át a határt. A legtöbb lövedéket a Vaskupolának sikerült még becsapódás előtt megsemmisítenie, a többi nyílt területeken csapódott be – írja a The Times of Israel.

Személyi és infrastrukturális sérülés nem történt a támadás során.

Az IDF állítása szerint azonosították a helyet, ahonnan a rakétákat indították, és tüzérségi tűzzel elpusztították a kilövőegységet. A Hamász libanoni ága, amely a Hezbollah védelmét élvezi több Észak-Izrael ellen elkövetett támadásért, vállalta már a felelősséget.

Izraeli légi támadás érte hétfőre virradóra Gázavárost és a Gázai övezet déli határán fekvő Rafahot, a WAFA palesztin hírügynökség értesülése szerint ezeknek összesen 23 halálos áldozatuk van. A hírügynökséget tájékoztató egészségügyi források szerint Rafahban 16-an haltak meg, Gázavárosban pedig heten.