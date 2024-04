Újabb halálos légi támadás érte Rafahot és Gázavárost

Izraeli légi támadás érte hétfőre virradóra Gázavárost és a Gázai övezet déli határán fekvő Rafahot, a WAFA palesztin hírügynökség értesülése szerint ezeknek összesen 23 halálos áldozata van. A hírügynökséget tájékoztató egészségügyi források szerint Rafahban 16-an haltak meg, Gázavárosban pedig heten.

A negyedmilliós városban most másfél millióan zsúfolódtak össze, sok a civil menekült el, miután otthonát élhetetlenné tették

Fotó: AFP

A Gázai övezeti háborúban, amelyet az övezetet uraló Hamász palesztin iszlamista szervezet tavaly október 7-i terrortámadása váltott ki, Izrael légierejével az egyiptomi határon lévő Rafahot is már hónapok óta támadja, a szárazföldi támadással azonban hetek óta csak fenyegetőzik. A nyugati országok, köztük a legközelibb szövetségese, az Egyesült Államok többször is arra kérték Izraelt, hogy szárazföldi erőkkel ne hatoljon be a városba.

Rafahban a háború előtt körülbelül 280 ezren éltek, de a harcok miatt az övezet többi részéből oda menekültekkel együtt már több mint 1,5 millióan zsúfolódnak össze a városban.

A tervek szerint hétfőn ismét Kairóba utazik a Hamász küldöttsége, és közvetetten tárgyal Izrael legújabb tűzszüneti és túszcserejavaslatáról. Utóbbi lényege, hogy a Hamász milyen feltételekkel engedné szabadon azt a 133 izraelit, akit még mindig túszul fogva tart. A dél-izraeli települések elleni október 7-i támadásban a palesztin fegyveresek 253 embert hurcoltak el túsznak a Gázai övezetbe, egy részüket egy korábbi túszcsere-megállapodás keretében szabadon engedték. A kairói tárgyalásokon, mint eddig is, Katar és Egyiptom a közvetítő.