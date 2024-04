Rekord szintű összegűet, 50,5 millió dollárt gyűjtött be egy floridai exkluzív rendezvényen Donald Trump kampánycsapata. Az összeg kétszerese volt annak az összegnek amit a hivatalban lévő elnök, Joe Biden New egy hasonló York-i rendezvényen össze tudott kalapozni – közölte a The New York Post április 6-án .

Fotó: AFP

“A valaha volt legnagyobb adománygyűjtő este!” - dicsekedett Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon.

A fedezeti alapok menedzsere, John Paulson, aki az Inauguration Leadership Dinner-t rendezte, azt mondta, hogy a megdöbbentő összeg azt mutatja, hogy a republikánusok összefogtak és beálltak Trump mögé.

„Ma este történelmi 50,5 millió dollárt gyűjtöttünk Trump elnök újraválasztásának elősegítésére. A teltházas rendezvény a legtöbb pénzt gyűjtötte össze a politikai adományozás történetében. Ez a támogatás mutatja mekkora a lelkesedés Trump elnök és politikája iránt” – mondta Paulson.

Az esemény résztvevői fejenként 250 000 és 814 600 dollár közötti gálavacsorát fizettek Paulson 110 millió dolláros kastélyában az Atlanti-óceán partján. Az esemény vendégei között voltak Trump korábbi riválisai a választási versenyben.

Az országos felmérések szerint Donald Trump országos szinten vezetett, Joe Bidennel szemben és előnye folyamatosan nő. Egyébként az amerikaiak többsége eleve nem akarta a 2020-as elnökválasztás megismétlését, és a demokrata választók 48 százaléka még februárban is úgy nyilatkozott a Rasmussen Reports felmérése szerint, hogy jobb lenne másik jelöltet találni Biden helyett. Ráadásul 47 százalékuk szerint „valószínűleg”, 22 százalékuk szerint „nagy valószínűséggel” le is cserélik őt a novemberi választás előtt.