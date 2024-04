Lázasan próbálják megbecsülni, még mennyi embert sorozhat be Ukrajna

Hiába volt sok hadköteles korú férfi az országban, számuk mára számos ok miatt csökkent. A mozgósítás alól sokan felmentést kaptak, sokan már most is katonák, de a menekültek és a megszállt területeken élők sincsenek kevesen.

2024.04.16. 17:10 | Szerző: K. B. G.