Egy gyorsforgalmi út közel 60 méteres szakasza beomlott Délkelet-Kínában a napok óta tartó heves esőzések után, a legfrissebb jelentések szerint a tragédiában 36-an haltak meg, és 30-an megsérültek. A beszámolók szerint egy domboldalon futó gyorsforgalmi út két sávja alatt történt meg a földcsuszamlás. Az állami sajtó szerint a túlélők közül sokan súlyosan megsérültek, csonttöréssel és belső szervi sérüléssel szállították őket kórházba – számolt be a The New York Times.

Harminchatan meghaltak, amikor beomlott egy autópálya Kínában / Fotó: AFP

Egy szemtanú azt mondta az állami sajtónak, hogy

hangos csattanást hallott, és rövid ideig nehezen tudta megtartani az irányítást az autója felett. Ekkor vette észre, hogy az út közvetlenül mögötte összeomlott, és az őt követő autók eltűntek.

A gyorsforgalmi utakon különösen nagy a forgalom Kínában, mivel szerdán kezdődik az ötnapos nemzeti ünnep. A baleset a Meizhou-Dabu gyorsforgalmi úton történt, sok áldozat a szomszédos Fucsien tartományba tartott. Több mint 500 mentőt vezényeltek a helyszínre, a helyi közlekedési rendőrök mindkét irányban lezárták a gyorsforgalmi utat a forgalom elől.