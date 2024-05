Donald Trump elnökjelöltségéről a családja dönthet

Noha mindeddig óvták Donald Trump legkisebb fiának, Barronnak a magánszféráját, az idén 18 éves életkorát betöltő fiú delegáltként vesz majd részt a republikánusok elnökjelölő gyűlésén, ahol Florida államot képviseli majd.

Melana és Barron Trump / Fotó: GettyImages

A legkisebb Trump mellett a volt elnök két idősebb fia, Eric és Donald Jr. is delegáltként vesz részt az elnökjelölő gyűlésen,

ám ők már a kampány során is gyakran megjelentek apjuk mellett. A középiskolából május 17-én elballagó Barron a volt elnök jelenleg is folyó büntetőügyében is a viták középpontjába került, miután az egybeesik a tárgyalások menetrendjével. Végül aztán a bíró engedélyezte, hogy aznap szüneteljen a tárgyalás – írja The New York Times.

A floridai delegáltak listája újabb jele annak, hogy ilyen nagy hatalmat szerzett a republikánus pártban Trump és családja, miután veje, Lara Trump lett a republikánus párt egyik vezetője. A delegáltak között azonban megtalálható Kimberly Guilfoyle, Donald Jr. mennyasszonya, és Michael Boulos, Tiffany Trump férje is.

Ugyanakkor a 41 fős floridai delegáció kezét – csak úgy, mint a többi államból érkezőkét – köti az előválasztások eredménye.