Magyarországgal közösen szállna versenybe az olimpiai játékok megrendezéséért Szerbia – erről maga a szerb elnök beszélt a napokban.

Magyarország és Szerbia akár együtt is pályázhat olimpiarendezésre / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A szerb lapok tudósítása szerint Aleksandar Vucic a Belgrád közelében lévő Surcinban járt, ahol hivatalosan is megkezdődött a szerb Nemzeti Stadion építése. Ennek az apropóján jelentette be, hogy 2028-ban ebben a stadionban játsszák majd az Európa-liga döntőjét, egyútal pedig azt is felvetette, hogy Szerbia a jövőben bejelentkezhet az olimpiai játékok megrendezésére is,

de nem egyedül, hanem Magyarországgal közösen.

Azonban pontos dátumot nem említett. Ezzel együtt is biztosra vehető, hogy a szerb elnök nem hasraütésszerűen nyilatkozott erről, és a téma felmerült a két ország közötti párbeszéd során. „Folytatjuk az infrastruktúra fejlesztését, és a jövőben azt tervezzük, hogy mi és Magyarország pályázunk az olimpiai játékokra. Nem kell nyernünk, a részvétel önmagában is tovább fokozza a sportinfrastruktúránk fejlődését” – érvelt.

Mint ismert, az idei olimpiai játékokat Párizsban tartják július 26. és augusztus 11. között, a következő, a 2028-as rendezési jogát pedig Los Angeles nyerte el. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2021-ben jelölte ki Brisbane-t a 2032-es játékok házigazdájának. A város a szomszédos Gold Coasttal, Sunshine Coasttal és Ipswich régióval közösen ad majd otthont a játékoknak és a paralimpiának. Vagyis a legközelebbi szóba jöhető olimpia majd 2036-ra keres otthont magának.

Hogy reális forgatókönyv lehet-e akkor egy szerb-magyar rendezés, az nagy kérdés. Az Index még 2022 nyarán mindenesetre azt írta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság akkori közgyűlésén szóba került a 2036-os olimpia megrendezésének lehetősége. Gyulay Zsolt, a MOB megválasztott elnöke ezzel a forgatókönyvvel számolt, és úgy fogalmazott, hogy „Magyarország erkölcsi kötelessége, hogy erre beadja a pályázatát”.