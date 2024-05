Háborús lázban ég Németország, a Bild szerint Putyin már eldöntötte, hogy támad

Vlagyimir Putyin orosz elnök a NATO elleni támadást fontolgatja, sőt van olyan szakértő, aki szerint ezt már el is döntötte – adta hírül vezető cikkében a Bild pénteken. A legnagyobb példányszámú német napilap azt írja több vezető katonai és biztonságpolitikai szakértő egyöntetű véleménye alapján, hogy az orosz támadás elkerülhetetlen. A népszerű lapot figyelve, szinte mindennapossá vált benne a figyelmeztetés az orosz veszélyre, és a német média egésze nem határolódik el ettől: a hullámnak hitelt németek komolyan fenyegetve érzik magukat.

Vlagyimir Putyin orosz elnök megtámadná a NATO-t. Az orosz támadás elkerülhetetlen szakértők szerint. / Fotó: AFP

Már eldőlt, nyomban megtámadják Baltikumot, amint legyőzik Ukrajnát

– jelentette ki Philipp Petersen hadtörténész az amerikai Center for the Studies of a New World kutatóközpontból, a Lengyelországban megrendezett Defence 24 Days című védelmi szakkiállításon.

Martin Herem észt vezérkari főnök szerint Oroszországnak elegendő fegyvere, lőszere és katonja van ahhoz, hogy megtámadják a NATO-t, így „képesnek kell lennünk az ellenség elpusztítására, mert hiába próbálnánk elriasztani a támadástól”.

Nem az a kérdés, hogy Oroszország megtámad-e minket, hanem az, hogy mikor és hol

– ezt már Waldemar Skrzypczak volt lengyel tábornok jelentette ki. Marek Tomaszycki altábornagy, a lengyel fegyveres erők parancsnoka szerint Ukrajna jelenleg "az orosz fegyverek és taktikák kísérleti terepe". Ezt követően pedig "háborúra kerülhet sor Oroszország és Fehéroroszország, valamint Lengyelország és szövetségesei között".

Hogyan védekezhet a egy orosz támadás ellen?

A NATO légi fölénye kulcsfontosságú a támadás kivédésében – mondja Justin Bronk, a brit Royal Institute of the United Services munkatársa. A Baltikumba betörő orosz hadsereget légicsapásokkal kell sokkolni, hogy a Kreml néhány óra vagy nap múlva visszavonja a csapatait. Erre a modern vadászgépek, például az F-35-ösök és cirkálórakéták, úgymint a Taurus, a Tomahawk vagy a Storm Shadow a legjobb eszközök.

Európa nem készült fel egy esetleg támadásra, arra jelenleg csak az Egyesült Államok rendelkezik megfelelő kapacitással.

Az a három európai ország, amely elméletileg két-három éven belül képes lenne erre, jelenleg nem tesz erőfeszítéseket egy ilyen masszív légi fölény elérésére – magyarázta a szakértő.

Martin Herem, az észt fegyveres erők parancsnoka ezzel egyetértésben felhívta a figyelmet arra, hogy a NATO-szövetségeseknek fel kell emelniük a védelmi költségvetésüket a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékára a következő két évben, amíg elérik a megfelelő fegyverkezési-védelmi szintet. Ezt követően a kvótát három százalékra lehetne csökkenteni.

Németországnak tavaly a 1,7 százalékát, Észtország pedig 2,7 százalékát költötte védelemre.