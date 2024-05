Fico állapota stabil, és már kommunikál

A múlt szerdán ellene elkövetett merénylet után Robert Fico szlovák miniszterelnök állapota stabil, és már kommunikál is környezetével – számolt be róla a politikust kezelő orvosok tájékoztatása alapján a The Guardian. Hétfőn a besztercebányai FD Roosevelt kórház azt a tájékoztatást adta, hogy Fico állapota stabil, kommunikál, és az egészségügyi paraméterei is fokozatosan javulnak. Azt azonban hozzátették, hogy a miniszterelnök egyelőre továbbra is az ő gondozásunkban marad, vagyis további kórházi kezelésre szorul.

A kórház tájékoztatása szerint Robert Fico állapota stabil / Fotó: Robert Fico Facebook-oldala

Ezzel egyidejűleg a szlovák rendőrség azt közölte, hogy továbbra is rendkívüli biztonsági helyzet van érvényben, melynek értelmében fokozták a készültséget és a járőrözést az iskolák és a nyilvános helyek, például bevásárlóközpontok és szerkesztőségek környékén.

A merénylet elkövetőjét, a 71 éves Juraj Cintula amatőr költőt előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkossági kísérlettel vádolják. Vele kapcsolatban Matus Sutaj Estok szlovák belügyminiszter vasárnap úgy nyilatkozott, hogy egyelőre még nem biztos benne, hogy magányos elkövetőről van szó, így jelenleg egy erre a célra felállított nyomozócsoport vizsgálja ki azt, hogy egy valóban így van-e. Estok tájékoztatása szerint azért merült fel, hogy a merénylőnek társai lehettek, mert a gyanúsított internetes kommunikációját két órával a merénylet után törölték.

Szlovákia megválasztott, és júniusban hivatalba lévő köztársasági elnöke, és Fico szövetségese, Peter Pellegrini vasárnapi videóüzenetében nyugalomra szólított fel mindenkit a kialakult helyzettel kapcsolatban.

„Az elmúlt napok megszólalásai megmutatták, hogy egyes politikusok egyszerűen képtelenek az alapvető önreflexióra, még egy ilyen hatalmas tragédia után is. Úgy tűnik, hogy még nem jött el az ideje egy kerekasztal-beszélgetésnek az összes parlamenti párt képviselőivel, de erre remélhetőleg valamikor a közeljövőben sort tudunk keríteni” – mondta Pellegrini, aki egyúttal felelősségteljes közbeszédre és felelősségteljes cselekvésre szólította fel a politikusokat és a véleményformálókat egyaránt.