Újabb magyarországi intermodális terminál működését indították el, hozzájárulva a környezetbarát vasúti árufuvarozás további elterjesztéséhez. Az egykori kiskundorozsmai átrakó területén működő PSP Terminál főként a konténerek és kamionpótkocsik közútról vasútra terelésére szolgál, de a helyi fejlesztési igényekhez igazodva foglalkozik például ömlesztett építőanyagok kezelésével is.

A terminál segítségével a dél-alföldi régióból, valamint a Szerbia és Románia felől érkező közúti áruforgalmat terelnék vasútra / Fotó: Nyikos Péter / MTI

A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetség elengedhetetlennek tartja az új terminálok megjelenését és a vasúthálózat fejlesztését annak érdekében, hogy környezetbarát módon tudják kiszolgálni a növekvő áruszállítási igényeket, és teljesíteni lehessen a vállalt magyar klímacélokat.

Milyen előnnyel járhat az új átrakóterminál?

Már működik a szegedi PSP Terminál, amelyet az egykori kiskundorozsmai átrakó területén alakított ki a Petrolsped Szállítmányozási Kft. majdnem egymilliárd forintos beruházással: újjáépítették a rakodóterület burkolatát, kamera- és rendszámfelismerő rendszert építettek ki, felújították a kereskedelmi irodát, új szervizutat nyitottak a lakott övezetek elkerülésére.

A terminál főleg az intermodális átrakásra fókuszál,

elsősorban a dél-alföldi régióból, valamint a Szerbia és Románia felől érkező közúti áruforgalmat terelnék vasútra, ezzel csökkentve a nyugat felé haladó kamionforgalmat.

Daruzható és nem daruzható félpótkocsikat, valamint konténereket tudnak vasúti kocsikra rakni mobil emelőberendezéssel. Ezenfelül ömlesztett árut – elsősorban építőanyagot – is rakodnak és szállítanak ki kamionokkal a környéken zajló fejlesztésekhez. A PSP Terminál nemcsak irányvonatok, hanem kocsicsoportok fogadására is képes, ezzel csatlakoztatva azt az egyeskocsi-forgalomhoz. A közeli ipari parkban épül fel a német Rheinmetall és a kínai BYD gyára is, az előbbiben elektromos és a hidrogénüzemű járművek számára gyártanak majd alkatrészeket, míg az utóbbi a kínai e-autómárka első európai üzeme lesz.

Hamarosan tovább gyorsulhat az itteni munka

Egy konténer és pótkocsiemelő reach stacker már dolgozik a terminálon, hamarosan újabb emelő- és rakodógépek érkeznek, így gyorsulhat a munka. A terminál egyszerre több mint 1200 szabványkonténer (TEU) egységet képes kezelni. A közúti szállítmányok esetében automatizált, hiteles járműmérleg rögzíti a kiszállított áru mennyiségét. A szerelvényeket villanymozdonyokkal mozgatják, így csökkentve a károsanyag-kibocsátást.

A terminál beruházója az önkormányzattal és a Magyar Közúttal együttműködve egy külön bekötőutat épített, így a kamionok rövidebb úton és a lakott területet elkerülve jutnak el az ipari parkhoz.

A terminál ügyvezető igazgatója szerint a szegedi PSP Terminál nemcsak az áruszállítás vasútra tereléséhez és a tranzit kamionforgalom csökkenéséhez járul hozzá, hanem jelentős szerepet kaphat Szeged környékének, így a BYD- és a Rheinmetall-gyárnaknak a konténeres és ömlesztett áruk logisztikai kiszolgálásában is. Kovács Attila elmondta, jelenleg heti három vonat ömlesztett áru kirakása folyik, de a volumenek emelkedése elkerülhetetlen.

A vasúthálózat azonnali bővítése és korszerűsítése a fejlesztés fókuszában

„Júniustól egyedi kocsicsoportos konténereket és Mobiler-forgalmakat is várunk, majd júliustól heti rendszerességgel konténer-irányvonatokat kezelünk. A terminált az igények figyelembevételével fejlesztjük tovább” – jelezte.

Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkára úgy véli, hogy a következő években várhatóan dinamikusan bővül majd a környezetbarát intermodális fuvarozás, és egyre nagyobb szeletet tud kihasítani az áruszállításból. Ehhez azonban sürgősen fejleszteni kell a vasúti infrastruktúrát, hogy legyen kapacitás az új autó- és akkumulátorgyárak áruszállítási igényének kiszolgálására – hangsúlyozta. A fő fejlesztési fókusz szerinte a vasúthálózat azonnali bővítése és korszerűsítése kell hogy legyen.