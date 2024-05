Brutálisan drágult a fuvarozás, karcsúsítják a kamionflottákat

Az előző év azonos időszakához képest a nemzetközi fuvarozásban 13,5, míg a belföldi fuvarozásban 16,4 százalékos összköltség-növekedés volt mérhető az év első negyedében, ami annyit jelent, hogy ekkora fuvardíjemelés kompenzálta volna a fuvarozók költségeinek emelkedését – írja legfrissebb elemzésében a DigiLog Consulting stratégiai tanácsadócég.

Tovább nőttek a fuvarozás költségei / Fotó: Székelyhidi Balázs / Mediaworks

Sok országban nőtt az útdíj

Nemzetközi területen ennek közel kétharmada, a belföldi területen pedig háromnegyede a használatarányos útdíj extrém növekedéséből származott. A hazai tarifák átlagosan 50-60 százalékos növekedése mellett 80-85 százalékkal nőtt a német, és 8-12 százalékkal az ausztriai útadó is. Ehhez képest eltörpül a többi költségtétel változása, azaz

a gépjárművezetői bérek 8-10,

az amortizáció 8-9

vagy a lízingkamatok 15-20 százalékos emelkedése,

mert ezek hatása az összköltségre csupán 2-3 százalékot tesz ki a súlyozás után.

2024 első negyedévében nem javította a fuvarozók gazdálkodását semmilyen más tényező sem, mivel hatékonysági és termelékenységi mutatóik a fuvarhiány miatt alacsonyan maradtak, az üzemanyagárak nem csökkentek tovább, és ezúttal a forint gyengülése sem generált extra nyereséget számukra 2023 I. negyedévéhez képest.

Nem sikerült áthárítani a költségnövekedést

A 13,5-16,4 százalékos költségemelkedést nem sikerült teljes mértékben áthárítani a megbízókra a vizsgált időszakban. A fuvarozócégek a tavaly elszenvedett díjcsökkenés után az első negyedévben csak szerény mértékben, 4,9-6,5 százalékkal emelték a tarifáikat, ennél többet egyelőre nem tett lehetővé a fuvarpiacon kialakult kapacitásfelesleg.

A kapacitástöbblet mögött a gazdaság gyenge teljesítménye húzódik meg.

Hiába haladta meg mérsékelten, 1,7 százalékkal a az év első három hónapjában az előző év azonos időszakának adatát, nem nőttek érzékelhetően a szállítási igények. A kiskereskedelmi forgalom volumene a növekedése ellenére is elmaradt a 2022-es átlagtól, az ipari termelés márciusi, –10,4 százalékos értéke pedig kifejezetten rossz hír a fuvarozóknak is. (Szezonálisan és munkanappal kiigazítva is 3 százalékos az elmaradás). Az építőipar sem kínált több szállítani valót, amelynek a kiemelkedő januári eredménye után februárban durván beesett a teljesítménye, és a szakértők 2025 előtt nem is ígérnek jelentős fellendülést.

Nem jobb a helyzet az EU 27 gazdaságában sem. A német ipari termelés kéthavi növekedés után megtorpant, márciusban pedig 0,4 százalékkal csökkent havi szinten, a februári 1,7 százalékról. Éves szinten az ipari termelés még mindig több mint 3 százalékkal csökkent.

A kapacitás még nem esett, a verseny élesedett

A fuvarozási igények csökkenése mellett a szállítási kapacitások rugalmatlansága sem segítette a fuvarozók alkupozícióját a költségek áthárítása során. Az első negyedévben nemhogy csökkent, de nőtt a belföldi és a nemzetközi kamionok száma is az egy évvel korábbihoz képest. Az elmúlt egy évben ugyanis folyamatosan érkeztek a korábban megrendelt, cserére szánt új járművek, miközben a használt kamionok ára és kereslete is esett, így egy részüket nem adták el. 2023 utolsó negyedéhez képest már mérhető visszaesés, így ha lassan és késve is, de elindultak a flottacsökkentések.

A hazai fuvarozók helyzetét tovább nehezíti a szomszédos országok fuvarozóinak növekvő mértékű megjelenése a hazai fuvarpiacon, aminek fő oka az európai fuvarhiány okozta kényszervállalás, nem pedig a jobb versenyképesség.

Nem jó üzlet most a fuvarozás

A költségek megugrása és a kapacitásfelesleg miatt kialakult nyomott ár következtében a fuvarozók már három egymást követő negyedévben nem képesek profitot termelni az alaptevékenységükből. A tartósan veszteséges működésnek pedig komoly következményei lesznek, mert a flották szándékos csökkentése mellett a likviditás szűkülésével a csődök száma is megnőhet.

Messze még a fény az alagút végén

A makrogazdasági kilátások alapján nem jósol érdemi pozitív változást 2024 harmadik negyedéve előtt a DigiLog. A belföldi fogyasztás lassú élénkülése ugyan okozhat némi fellendülést a belföldi fuvarpiacon, de a hazai és az európai ipari termelés mélyrepülése és a hazai építőipar gyenge teljesítménye miatt a teljes fuvarpiaci kereslet aligha mutat majd érezhető növekedést ősz előtt. Az ismert költségnövekedések nagy része már megjelent a költségsorokon, áthárításuk pedig még idő kérdése.

A hazai üzemanyagárak kényszerű csökkentése javíthat kissé a fuvarozók költségein, de nem fordítja át működésüket nyereségessé.

A veszteségesen működő fuvarozó cégek pedig minden bizonnyal felgyorsítják a kamionok számának leépítését, ami a elmúlásakor jelentős kapacitáshiányt és megugró fuvardíjakat okozhat majd.