Budapest Airport: kínai légitársaságok és a magyar állam célkeresztjében a rekordhalmozó ferihegyi reptér

Az előző havi történelmi rekord közelében maradt áprilisban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, miután 1 392 489 utast és 23 546 tonna áruforgalmat regisztrált az elmúlt hónapban. A ferihegyi légikikötőben ezzel immár 4 millió 865 ezren fordultak meg az első negyedévben, miközben a kezelt cargo meghaladja a 85 ezer tonnát. Egy év alatt tehát 8898 tonnát „pakolt fel” a Budapest Airport, ami 60,7 százalékos többletsúlyt jelent neki a tavalyi árumennyiséghez képest, és nem sokkal marad el az eddigi abszolút csúcsot jelentő, 23 720 tonnás 2024. márciusi adattól – írja az AIRportal.hu.

Az e-kereskedelem ellátási láncában is regionális hubbá vált a Budapest Airport (Fotó: AFP)

Budapest Airport: tavaly 81 millió csomag érkezett repülőn a magyar fővárosba

A légiközlekedési szakportál szerint a reptéren 10 112 le- és felszállást rögzítettek áprilisban, amely 2023 negyedik hónapjának forgalmi adatát 15,3 százalékkal, míg a 2019-est 1 százalékkal haladja meg. Hozzátették: idén 36 153 gépmozgás történt Ferihegyen, amely 17,8 százalékkal múlja felül a tavalyi év azonos időszakáét.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren megforduló általános és speciális légiárukat

az autóipar,

az elektronika,

a számítástechnika,

a műszeripar,

a gépgyártás adja, de ide tartoznak

a késztermékek,

az alkatrészek,

gyógyszerek és

étrendkiegészítők szállítmányozása is.

A fentieken kívül az e-kereskedelem ellátási láncában is regionális hubbá vált a Budapest Airport – árulta el Kossuth József cargo-igazgató az AIRportal.hu-nak.

A szakember többek között arról is beszélt az oldalnak, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatóságának januári közlése szerint a vámkezelt küldemények száma 2023-ban megduplázódott:

tavaly 81 millió csomag érkezett repülőn a magyar fővárosba.

Ebből is kiemelkedik a karácsonyi időszak, miután novemberben és decemberben az e-kereskedelmi küldemények száma elérte a havi 9 milliót.

Kínai légitársaságok célkeresztjében a ferihegyi repülőtér

Kossuth kiemelte: heti szinten jelenleg körülbelül 60 cargojárat üzemel Budapestre, de ebben az integrátor cégek (DHL, Fed Ex, UPS), a menetrendszerű és charter teherszállítók gépmozgásai is benne vannak. Úgy fogalmazott, hogy ezek nagy kapacitással és jó töltöttséggel közlekednek. „Csak példaként: egy egy Boeing 777 cargorepülőgéppel akár 102 tonna érkezhet és távozhat a repülőtérről.”

Az is ismert, hogy

mindhárom nagy kínai légitársaság – az Air China, a China Southern Airlines és a China Eastern Airlines – cargodivíziója érdeklődik budapesti dedikált áruszállító járatok indítása iránt,

és az összes nagyobb kínai repülőtérrel dolgoznak a közvetlen összeköttetések és kapcsolatok építésén.

Reptér-visszavásárlás: továbbra sem tudni, mikor jelentik be

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt korábban, a ferihegyi repülőtérnek Európában is egyedülálló a növekedési potenciálja – éppen ezért szeretné minél hamarabb visszaszerezni a magyar állam. A visszavásárlása ténykérdés, már csak az bizonytalan, mikor tudják hivatalosan is bejelenteni a megállapodást. Legutóbb az április 25-i kormányinfón került szóba a tranzakció. Akkor az hangzott el, hogy erre már legfeljebb csak heteket kell várni.

Gulyás Gergelyt arról is megkérdezték, hogy milyen költségekkel számol a kormány az adásvételt követően. „Több száz milliárd forintos fejlesztésekről van szó. Ezek között van olyan, amelyet piaci alapon is meg lehet csinálni, ami főleg a vasútra igaz” – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Magyar szempontból az elmúlt időszak egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó gazdasági sztorija tehát még mindig íródik...