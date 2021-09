Újabb hajó szorult a Szuezi-csatornába

A csatornát felügyelő hatóság szerint most nem történt nagyobb fennakadás, mint az Ever Given esetében, amely hat napra zárta le a fontos tengeri útvonalat.

1 órája | Szerző: Kosztolányi Bálint

Beszorult egy hajó csütörtökön a Szuezi-csatorna északi szakaszában, ám gyorsan kiszabadult rabságából, így nem okozott fennakadást a forgalomban – közölte a csatornát felügyelő hatóság (SCA) a Reuters szerint. Fotó: Maxar Technologies / AFP Az ömlesztett rakományt szállító, panamai zászló alatt hajózó Coral Crystal és 43 ezer tonnányi teheráruja dél felé tartva akadt meg, ám a mögötte haladó hajókat sikerült egy párhuzamos csatornára irányítani az SCA szerint. A hajó később tovább tudott haladni, így nem történt az Ever Given esetéhez hasonló, az egész világgazdaságra hatást gyakorló baleset. Az Ever Given balesete márciusban történt, aminek következtében a csatornát 6 napig nem lehetett használni.

