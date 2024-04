Idén februárban 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak Dániában, ami éves szinten 3,6 százalékos emelkedésnek számít. A nemzetközi vendégéjszak száma 9,4 százalékkal nőtt. A skandináv ország egyre népszerűbbnek számít az elmúlt években, mivel a turisták a zsúfolt és egyre több hőhullámmal, gyakran 40 fok feletti hőséggel sújtott Földközi-tenger helyett a kellemesebb klímájú észak-európai országot választják.

Bornholm az egyik legnépszerűbb célpont a turisták körében / Fotó: Shutterstock

A tavalyi nyári hőhullám alatt számos országban dőltek meg a rekordok és mértek 40 fok feletti hőmérsékletet, sőt: Spanyolországban 46,8 fokot is regisztráltak. Ezzel szemben Dániában 32,1 fok volt a legmelegebb nap 2023-ban, a nyár többi napján pedig jóval 30 fok alatt hőmérsékletek fordultak elő. Így aztán nem meglepő, hogy a forróság helyett sokan inkább Dániába utaznak.

Tavaly 63,1 millió, 2022-ben pedig 62,9 millió vendégéjszakát regisztráltak, vagyis töretlen az ország iránti érdeklődés. A skandináv ország nyugati partjait hideg Hawaii-ként is emlegetik, mivel a hidegebb, szürkébb időjárás ellenére egyre népszerűbb a szörfösök körében. Ehhez persze érdemes hozzátenni, hogy a szörfösök már közel 30 éve jelen vannak, de a koronavírus-járvány alatt sokan fedezték fel az itteni vizeket.

A dánok is szeretnek Dániában pihenni

A tavalyi 63,1 millió vendégéjszaka közül 30,95 milliót maguk a dánok foglaltak le, vagyis az állampolgárok is előszeretettel választják az országot. Több mint 20 millió vendégnappal a németek kedvelik a legjobban az országot, míg a norvégok több mint 1,8 millió éjszakát foglaltak, amivel a második helyet szerezték meg. Előbbi esetében ez éves szinten 19,3 százalékos bővülésnek számít.

Az adatok alapján főleg az európaiak keresik fel Dániát, azonban a tengerentúlon is egyre kedveltebb célpont, az amerikaiak által leszervezett vendégéjszakák száma éves szinten 15,9 százalékkal nőtt és meghaladta a 968 ezret. Míg Velencében és más nagyvárosokban gondot okoznak a turisták, a skandináv országban a látogatók többsége

a tengerpartot, az erdőket és a kempingeket keresi fel.

Dánia kapcsán azt is érdemes megemlíteni, hogy az ország a Jylland-félsziget északi részén és több mint 400 szigeten fekszik, valamint a Dán királyság része az autonómiával rendelkező Grönland és a Feröer-szigetek is. A lakott és kisebb mértékben a lakatlan szigeteket is egyre több turista keresi fel, a mindössze 5,7 millió lakost egyelőre nem zavarja az egyre több külföldi látogató.

A témában készült felmérés szerint 10 dánból nyolc 2021-ben és 2022-ben is azt mondta, hogy a turizmusnak több pozitív, mint negatív következménye van, ami hozzájárul a helyi gazdasághoz. Tény, hogy 2021-ben a turizmus 118,2 milliárd korona bevételt termelt az országnak és számos munkahely jött létre.

