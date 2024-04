A gyorsvasút megépítése körüli események felgyorsultak A kínai Sólyom makettjét néhány nappal ezelőtt mutatták be Topolyán, amikor az Újvidék-Szabadka közötti gyorsvasút utolsó vágányát is összekapcsolták. Most pedig az „igazi” Sólyom is megérkezett Szerbiába, az állami televízióban be is mutatták.

Begördült a sólyom

Ez az első alkalom, hogy 200 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedtethető kínai elektromos gyorsvonatot szállítottak Európába.

Egy szerbiai küldöttség tavaly írta alá a vonatok vásárlásáról szóló megállapodást a CRRC Changchun kínai céggel. Az akkori bejelentések szerint a szerelvények Szerbia és Magyarország között közlekednek majd.

Az illetékesek már többször elmondták, legutóbb Topolyán is, hogy jó eséllyel legkésőbb decemberben forgalomba helyezhetik az Újvidék-Szabadka közötti gyorsvasutat, ami a Budapest–Belgrád vasútvonal részét képezi.