Fehéroroszország ellen keményebb szankciókat vezetne be az Európai Unió, miután az ország továbbra is támogatja az oroszokat. A javaslattal a hadsereget és az infrastruktúrát, valamint az oligarchákat vennék célba – írta a Bloomberg.

Aljakszandr Rihoravics Lukasenka, Fehéroroszország köztársasági elnöke.

Fotó: AFP

Oroszország tavaly februárban Fehéroroszországot használta fel az ukrajnai invázió egyik kiindulópontjaként, például Kijevet is innen támadták meg. Az országban továbbra is orosz csapatok és felszerelések állomásoznak, az utóbbi hónapok véres rakétatámadásai közül többet is innen lőttek ki, a két ország hadereje pedig máig közös hadgyakorlatokat tart.

Bár saját hadseregét és fegyverzetét elvileg még nem vetette be Ukrajnában, az oroszok folyamatos támogatásával felelősséggel tartozik az invázióért, ráadásul máig segíti az oroszokat abban, hogy megkerüljék a nyugati szankciókat.

Az EU által javasolt szankciók ezért a Minszk elleni lépéseket a Moszkvát sújtóhoz igazítanák, ezzel gyakorlatilag egy blokként kezelve a két országot.

A javasolt intézkedések a következők:

A katonai és gyártási célokra is felhasználható áruk és technológiák exporttilalma;

szankciók az olajra, a szénre, az acélra és az aranyra;

kereskedelmi korlátozások a luxustermékekre és a külföldi befektetésekre;

lépések, amelyek az ország légi közlekedését és energiaszektorát, valamint a legnagyobb bevételi forrásokat céloznák.

Az orosz szankciókhoz hasonlóan a javaslat nem tartalmaz korlátozásokat a gyógyszerekre, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre. A jogszabály emellett lehetővé tenné az unió számára, hogy a szankciókat kikerülő vagy kijátszó szervezeteket vagy személyeket is célba vegye.

A javasolt intézkedések jóváhagyásához valamennyi tagállam támogatására szükség van. Az EU jelenleg egy Oroszországot célzó tizedik szankciócsomagon, valamint az orosz kőolajtermékekre vonatkozó ársapkán is dolgozik, ezeket pedig még a jövő héten életbe lépő embargó előtt el kívánja fogadni.

A szankciók kiterjesztése súlyos csapást mérne a fehérorosz gazdaságra, amely eddig is rossz bőrben volt. Az „Európa utolsó diktátoraként” emlegetett Lukasenka irányítsa alatt az ország a háború előtt is szegény volt, ám azóta a helyzet még rosszabbra fordult. A GDP meredeken zuhan, a tavalyi második negyedévben 7,8 százalékkal csökkent, és a gazdaság jelentősen zsugorodott. Miután az áremelést rendeleti úton betiltották, az infláció meglepő módon enyhült, de jelenleg is magasan, 12,8 százalékon áll. A kereskedelem korlátozása komoly probléma, ám Oroszországgal továbbra is erős kapcsolatai vannak. Az országban sokan szimpatizálnak az ukránok harcával, ezért a szabotázsakciók és a tüntetések is gyakoriak.

Tavaly októberben pedig az ország államcsődöt jelentett, miután nem tudta törleszteni a külföldi adósságait.

Az EU-s szankciók szintre emelésével Minszk már nem lesz képes Oroszország nyugati kapujaként működni, ami miatt nagy az esélye annak, hogy a keleti támogatást is elveszíti, ami eddig a gazdaságot életben tartotta. Lukasenka Putyin legnagyobb szövetségese a háborúban, a szankciós nyomás pedig ezt a barátságot fogja próbára tenni.