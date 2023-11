Az Amazon alapítója és volt vezérigazgatója, Jeff Bezos nyolc évvel ezelőtt álmodta meg a drónos kiszállítás ötletét, amelynek célja a vásárlás és a szállítás forradalmasítása volt, de erre csak 2020-ban kapott engedélyt a polgári repülést szabályozó amerikai Szövetségi Repülésügyi Hatóságtól (FAA)

Fotó: Jason Redmond / AFP

A tudósok, repülési szakemberek segítségével az Amazon álma az idén vált valóra, és a drónos kézbesítés valósággá vált. Az online könyvesboltként 1994-ben induló elektronikus kereskedelemmel foglalkozó Amazon, különböző háztartási termékektől kezdve a dobozos levesig mindenféle árucikket szállít drónokkal a megrendelőknek. Azonban hosszú még az út, hiszen az új technológiai ötletek inspirálóak, de nem könnyű megvalósítani őket.

A cég pozitívan néz a jövőbe, és reményei szerint 2024 végéig az Egyesült Államokon kívül, Olaszországban és Nagy -Britanniában is elérhető lesz a drón szolgáltatás.

Az Amazon ügyfeleinek túlnyomórészt tetszik az új szolgáltatás, habár még kísérleti fázisban van, és egy sor kérdést felvet. Szó szerint az autóifelhatjón landolnak a megrendelt cuccok, ezért ügyelni kell, hogy ne ott parkoljuk az autónkat, ha csomagot várunk. Probléma lehet az is, ha az ember nincs otthon, hogy kitegye a drón leszállási célpontját, továbbá a rendelt termék kigurulhat az útra is, a forgalom kellős közepére.

A magas fák is gondot okozhatnak, illetve a nagy melegben sem tudnak repülni a drónok, vagy tönkremennek a rendelt termékek.

Ezenkívül a túl sok megrendelés korlátozhatja a kiszállítást, ilyenkor egyszerűen nem érhető el a szolgáltatás. A legtöbben ennek ellenére is pozitívan állak hozzá és várják a további fejlesztéseket, de vannak olyanok is, akik csak játékszernek tekintik az új légi csomagszállítást. Az Amazon szerint, az MK30 -as modell például előreláthatólag a jövő év végére már olyan fejlettségi szinten lesz, hogy a legtöbb korábbi hibáit maga mögött hagyva, például nagyobb távolságokra tud majd szállítani, kevésbé lesz zajos, és az időjárás sem lesz akadály a számára.

A felkapott drónprojekt keretein belül a Google anyacége, az Aplhabethez tartozó Wing is tavaly elindította a saját szolgáltatását, elsősorban Texas államban. Amerikán kívül már Ausztráliában, és Európán belül Finnországban is elérhető jelenleg.

Az Amazon nagyratörő tervei között szerepel, hogy a jövőben olyan drónokat alkalmazna, amelyek akár 13 ezer méterre is fel tud emelkedni,

amely magasság már meghaladja a kereskedelmi repülőgépek utazó magasságát, és sokkal gyorsabb lesz a kiszállítás. A gyakorlat egyelőre azonban mást mutat, és szakemberek szerint a fejlesztés meglehetősen lassú, és úgy látják, hogy drónok alkalmazása inkább marketing, és kevésbé kiskereskedelmi innováció. A gyorsaságon és pontosságon kívül azonban a biztonság a legfontosabb, amit szem előtt kell tartaniuk, hiszen gyakran hallani lezuhant drónokról, és ha egy valakinek a fején landol, a hátsó kert vagy a kocsifeljáró helyett, az évtizedekkel visszavetheti az egész programot.