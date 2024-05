A korrupcióellenes kampány elriasztja a befektetőket Vietnámból

A külföldi befektetők 2023 eleje óta óta mintegy 2 milliárd dollár (mintegy 712 milliárd forint) értékben adtak el vietnámi részvényeket és kötvényeket, az összeg felétől idén szabadultak meg az üzletemberek és a megtakarítók. Az ázsiai országban az elmúlt két évben nagyszabású korrupcióellenes kampány vette kezdetét, ennek során több ezer tisztviselő, politikus és üzletember ellen indult eljárás – írja a Reuters.

A jelenség a magas amerikai kamatlábakkal is összefügg, amelyek vonzóbbá teszik az amerikai befektetéseket. Ettől függetlenül a helyi befektetők továbbra is megbíznak a vietnámi értékpapírokban. Vietnám az elmúlt években szépen fejlődött, a regionális versenytársainál több és előnyösebb szabadkereskedelmi megállapodással felvértezve – és gyakran a kínai munkabérektől is elmaradó fizetésekkel – egyre nagyobb arányban csábítja a nagyvállalatok gyárait az országba.

Hanoi az utóbbi években abból is profitál, hogy Kína és az Egyesült Államok kereskedelmi háborúja miatt a nyugati cégek termelésük egyre nagyobb részét hozzák el Kínából, Vietnám pedig népszerű célpont lett India és Thaiföld mellett. Az országnak más adottságai is kedvezők, például a föld második legnagyobb ritkaföldfém-készletével rendelkezik.

A világ egyik legígéretesebben fejlődő gazdasága Kínához hasonlóan lecsap a korrupcióra, de olyan intenzitással, hogy gyakorlatilag leállnak a beruházások a tisztviselők teszetoszasága miatt. A 2022 elején indított korrupció ellenes kampány miatt a hivatalnokok közül sokan annyira megrettentek, hogy egyszerűen már semmit sem mernek csinálni, inkább egyáltalán nem hoznak döntéseket.

A kampány már a legmagasabb szintig jutott és két elnök is távozni kényszerült, de kattant a bilincs több miniszter kezén is. Ázsia eddigi legnagyobb pénzügyi csalásában játszott szerepéért Truong My Lan ingatlanmágnást pedig halálra ítélték áprilisban. Az ingatlanfejlesztő cég vezetője és társai 12,5 milliárd dollárt szivattyúztak ki az ország legnagyobb bankjából.

Ugyan bizonyos ügyekben érthető a hatósági szigor, de az intenzív kampány és a globális kereslet lassulása megtette a hatását: a 2023-ban 5,05 százalékra lassult, ami visszaesést jelent az előző évi 8,02 százalékos bővüléshez képest és elmarad a kormány 6,5 százalékos céljától is.