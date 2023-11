A vártnál sokkal jobb eredményt hoztak az INA próbafúrásai a kelet-közép horvátországi Grubisno Polje közelében nemrég feltárt gázmezőn.

A magyar határtól mintegy 40 kilométerre fekvő település határában a szakembereknek sikerült egy napi 140 ezer köbméter földgáz kitermelésére alkalmas kutat fúrniuk.

Fotó: Shutterstock

Ez rendkívül jó hír dél-nyugati szomszédainknak, hiszen a kút egymaga képes kielégíteni az ország földgázigényeinek 7 százalékát. Ez viszont még nem minden, a szlavóniai gázmező a mérnökök számításai szerint 150 millió köbméter gázt tartalmazhat, ezért hamarosan egy újabb, 800 méter mély lyukat fúrnak, ami a most felfedezettnél is nagyobb hozammal kecsegtet. A két új kút összesen tehát akár a horvát gázszükségletek 15 százalékát is képes lehet kielégíteni. Az irigylésre méltó hozam ráadásul nagyon jó minőséggel társul, a 92 bár nyomással előtörő 70 Celsius fokos gáz ugyanis rendkívül száraz. Egyelőre viszont korai az öröm, a második fúrás, valamint a földgáz kinyeréséhez és elszállításához szükséges infrastruktúra ugyanis várhatóan három év múlva készül el és ezután kezdődhet csak a kút hasznosítása. A kitermelést a Mol részben horvát állami tulajdonban lévő horvátországi leányvállalata, az INA végzi majd ezért a felfedezésből a magyar vállalat is sokat profitálhat.



Tárolóvá alakítják



Grubisno Polje térségében korábban már több gázmezőt is felfedeztek. A legnagyobbat közülük 1996-ban találták a várostól nyugatra. A napi 255 ezer köbméter földgáz kitermelésére alkalmas tárna néhány évvel ezelőtt merült ki. A most felfedezett szlavóniai gázmező intenzív kitermelés esetén nagyjából 5 évig tudja majd kiszolgálni a horvátokat. Az üresen maradt akna viszont nem lesz az enyészeté, a zágrábi kormány ugyanis 2050-re a térségben található kimerült bányákat földalatti gáztározókká alakítaná.