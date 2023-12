Élesednek a politikai viták Ukrajna további pénzügyi támogatása körül, különösen azután vált nagy kérdéssé a kelet-európai ország finanszírozása, hogy Magyarország nem járult hozzá az ötvenmilliárd eurós segélycsomagjához – írja beszámolójában a Magyar Nemzet. A lap felveti azt is, hogy emellett az amerikai republikánusok is a támogatások leállítása felé hajlanak, és idézi a Financial Times brit gazdasági napilap értesülését, amely szerint a nyugati országok új tervvel álltak elő. Az utóbbi értelmében az orosz központi bank eszközeit foglalnák le mintegy 300 milliárd euró értékben.

Már Washington is hajlik az elkobzásra. Fotó: Shutterstock

Az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot, Franciaországot, Japánt, Kanadát, Németországot, Olaszországot, valamint az Európai Uniót magában foglaló G7 ez idáig nem rajongott az ötletért, mondván, annak a dollárba és euróba befektető külföldiek sem fognak örülni.

A jelek szerint azonban a nemzetközi közösség nem igazán lát más utat Ukrajna pénzügyi támogatására, már Washington is amellett foglal állást, hogy meg kell keresni az elkobzásnak azt a módját, amely nem megy szembe a nemzetközi joggal.

A G7 tagjai és más, különösen az érintett államok lefoglalhatják az orosz szuverén vagyont azzal a céllal, hogy rávegyék Oroszországot agressziójának befejezésére

– idézte a Financial Times az amerikai vezetés egyik dokumentumát, amelyet az országcsoport bizottságai elé terjesztettek.

Egy meg nem nevezett amerikai tisztviselőre hivatkozva a lap azt írta, Washington már megbeszéléseket is folytat az ügyben, továbbá javasolta, hogy egy vezetői szintű G7-találkozón tárgyaljanak a kérdésről. A tárgyalás időpontja ráadásul éppen a háború kétéves évfordulójára esne.

A rendkívüli idők rendkívüli intézkedéseket igényelnek – fogalmazott a napokban David Cameron brit külügyminiszter.

Cameron szerint létezik legális út az orosz pénzeszközök lefoglalására.

A politikus egyúttal arról is beszélt, nem gondolja, hogy a külföldi befektetőket a lépés elrettentené. A Financial Times azt írta, Nyugat-Európában azonban nagyobb ellenállást váltott ki a terv Németország, Franciaország, valamint az Európai Unió részéről, mondván olyan akadályokba ütközik, mint például a szuverén vagyon nemzetközi jog szerinti védelme.

Európa hozzájárulása azonban kulcsfontosságú, tekintve, hogy a 300 milliárd eurós vagyon nagy részét a kontinens pénzintézeteiben tartják. Egy uniós diplomata szerint mindenképpen meg kell találni a módját annak, hogy pénzt adjanak Ukrajnának.