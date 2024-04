A brit-svéd gyógyszeripari óriás, az AstraZeneca először ismerte el a bíróságon, hogy a Covid-19 elleni vakcinája vérrögképződést okozhat - közölte a Daily Mail. A beismerés egy több millió fontos csoportos kereset nyomán született, amely eljárást családok tucatjai indítottak, akik azt állítják, hogy őket vagy szeretteiket károsította a cég "hibás" vakcinája.

A fotóillusztráción egy covid-19 vakcina látható, a háttérben az AstraZeneca logóval Fotó: NurPhoto via AFP

A felpereseket képviselő ügyvédek úgy vélik, hogy bizonyos esetekben a kártérítés összege elérheti a 20 millió fontot. Az AstraZeneca februárban a brit Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott jogi dokumentumban vitatta a követeléseket, hogy elismerte hogy a vakcina „nagyon ritka esetekben vérrögképződést okozhat”.

A nemkívánatos reakció tanulmányozásával megbízott kutatók úgy vélik, hogy az oltóanyagban elrejtett módosított influenza vírus okozza, amely mágnesként hat a vérben lévő fehérjetípusra, az úgynevezett thrombocyta-faktor 4-re. A 4-es thrombocyta-faktort a szervezet általában a véralvadás serkentésére használja sérülés esetén.

Aztán ritka esetekben a szervezet immunrendszere összetéveszti a 4-es thrombocyta-faktort egy idegen támadóval, és „téves azonosítás” esetén antitesteket bocsát ki, amelyek megtámadják azt. Elméletük szerint ezek az antitestek a 4-es thrombocyta-faktorral összetapadva vérrögöket képeznek, amelyek szorosan kapcsolódnak a vakcinához.

A vérrögképződést, már két éve potenciális mellékhatásnak tartják, de a cég most először ismerte el a bíróságon, hogy gyógyszere ilyen állapotot okozhat. A kétgyermekes édesapa és Jamie Scott informatikai mérnök azok közé tartozik, akik kártérítést kérnek az AstraZeneca vakcinával kapcsolatos sérüléseiért. Vérrög és agyvérzés miatt maradandó agykárosodást szenvedett, miután 2021 áprilisában megkapta az oltást. A stroke után már nem tudott visszamenni dolgozni.

Együtt érez a cég koronavírus oltóanyaga miatt sérelmet szenvedettekkel

„Bocsánatkérésre és méltányos kártérítésre van szükségünk családunk és más családok számára, akiket sérelem érte. Az igazság a mi oldalunkon van, és nem adjuk fel” – mondta a felesége újságíróknak. Összesen 51 ügyet nyújtottak be a Legfelsőbb Bíróságon.

Az AstraZeneca közleménye szerint a cég együtt érez mindenkivel, aki esetleg elszenvedte a vakcina mellékhatásait.

„A klinikai vizsgálatok összessége és a valós adatok alapján az AstraZeneca-Oxford oltóanyagról következetesen bebizonyosodott, hogy elfogadható biztonsági profillal rendelkezik, és a szabályozó hatóságok szerte a világon kijelentették, hogy az oltás előnyei meghaladják a rendkívül ritka potenciál kockázatait, vagyis a mellékhatások kockázatát” – áll a gyógyszergyártó cég közleményében. Mivel a gyógyszergyáró szerint csak bizonyos esetekben fordulhat elő a fen leírt folyamat, a tárgyalás során minden esetben egyedileg vizsgálják majd meg az ok-okozati összefüggést.

A szívmegállás és a COVID-oltás közti összeffügést nem bizonyították

2021-ben a média többször is írt az AstraZeneca egészségre gyakorolt ​​negatív hatásairól, beleértve az ezzel a gyógyszerrel történő oltás utáni haláleseteket is. Korábban Pfizer gyógyszerrel kapcsolatban is felmerült, hogy hirtelen szívmegállást, illetve szívritmuszavart okozhat a vakcinája. A Centers for Disease Control and Prevention (CDC), azaz az amerikai járványügyekért felelős központ által közzétett jelentés viszont azrt írta, nincs bizonyíték arra, hogy az mRNS-alapú Covid-oltás halálos szívmegállást vagy más halálos szívproblémákat okozna tizenéveseknél és fiatal felnőtteknél.