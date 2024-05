Aszalt szilvával és áfonyával indul a szerb–kínai szabadkereskedelem

A kínai elnök látogatását követően Sinisa Mali pénzügyminiszter és a kormány alelnöke azt mondta, a Kínával megkötött szabadkereskedelmi egyezmény jelenti a legfőbb esélyt az ország gazdaságának a fejlődésében. Közölte, hogy Kína magas 38-68 százalékos vámokkal sújtja a külföldi árut, a július 1-jén érvénybe lépő szabadkereskedelmi megállapodás pedig Szerbia számára vámmentességet jelent.

Hszi Csin-ping Belgrádban – 29 egyezményt írtak alá / Fotó: Hszinhua via AFP

Összesen 29 megállapodást írtak alá, és Mali elmondta, első lépésben aszalt szilvát, áfonyát, majd őszibarackot, almát, szójaolajat, sört, ásványvizet, gyógyszeripari termékeket és borokat szállíthatnak Szerbiából vámmentesen a hatalmas befogadóképességű kínai piacra.

Mali állami támogatásokat is kilátásba helyezett a termékek exportőreinek.

Azt, hogy Szerbia az első olyan európai ország, amellyel Kína szabadon kereskedik, jelzésértékűnek nevezte. Arról is megállapodtak, hogy 300 szerbiai egyetemista Kínában bővítheti ismereteit, és a 2027-es világkiállítás megszervezésben is segíti majd Kína az országot. Arról is tárgyaltak a kínai küldöttség tagjaival, hogy mivel hatalmas a kereslet a vasúti kocsik és mozdonyok iránt, megvizsgálják annak lehetőségét, hogy kínai háttérrel Szerbiában ilyen gyártókapacitásokat létesítsenek.

A Kínai Népköztársasággal kötött szabadkereskedelmi megállapodás biztosítja Szerbia jövőjét. A következő öt-tíz évben termékeink csaknem 95 százalékát vámmentesen exportálhatjuk Kínába

– jelentette be Aleksandar Vucic, utalva rá, hogy a szabadkereskedelem fokozatosan valósulhat meg.

Ellenzéki médiumok viszont arról cikkeznek, hogy

Brüsszel nem nézi jó szemmel a szerb–kínai megállapodást,

mivel éppen különféle vámok bevezetését fontolgatják, a többi közt a kínai elektromos járművekre, a saját piac megvédése érdekében. Abbéli aggodalmuknak is hangot adtak, hogy elárasztják majd olcsó vámmentes kínai áruval Szerbiát, ami a helyi kapacitások bezárását eredményezheti.

Az év végére elkészül a gyorsvasút szerb szakasza

A szerb elnök a látogatással kapcsolatban kijelentette, hogy országa és Kína keményen dolgozik a kapcsolatok fejlesztésén, majd megismételte, hogy a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott beszélgetésből sokat tanulhatott, és nyilvánvalóvá vált számára, hogy mennyi mindent lehet még tenni. Hszit idézte, aki azt mondta: „A szerencse nem az égből hullik, két lábbal kell állnunk a földön, és keményen dolgoznunk, mert az a legnagyobb erény.”

A Belgrád–Budapest gyorsvasútról szólva

a szerb elnök elmondta, országa az év végére, Magyarország pedig 2026-ra fejezi be a munkálatokat.

Vucic azt is közölte, hogy tárgyalásokat folytattak egy kínai céggel a repülő taxikról, valamint a Kínai Népköztársaságból származó elektromos autók gyártásáról is. A szerb elnök külön megköszönte Kína egyértelmű és világos álláspontját Koszovó kérdésében, valamint Szerbia területi integritásával kapcsolatban.