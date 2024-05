Orbán Viktor a Liu testvéreket méltatta Hszi Csin-ping kínai elnöknek – videó

„Van itt velünk két sportoló, akik magyar színekben szereztek két olimpiai aranyérmet. De most már kínai színekben versenyeznek.

De nem fáj a szívünk, mert kevés nemzet mondhatja el magáról, hogy adott olimpiai bajnokokat Kínának”

– fogalmazott Orbán Viktor kormányfő a Facebook-oldalán. A megosztott videóban Hszi Csin-ping kínai elnök és felesége is találkozott a Liu testvérekkel.

Korábban megírtuk, hogy Liu Shaolin Sándor és öccse, Liu Shaoang Hszi Csin-ping és Orbán Viktor társaságában tűnt fel, amit a miniszterelnök pénteki posztjában megörökítettek. A gyorskorcsolyázó testvérpár hosszú és rögös utat járt be. Ahogy arról lapunk is részletesen beszámolt annak idején, Magyarország kétszeres olimpiai (2018 Pjongcsang, 5 ezer méteres váltó, 2022 Peking, 500 méter) és hatszoros világbajnok gyorskorcsolyázója, Liu Shaoang testvérével együtt, Liu Shaolin Sándorral már évek óta Kínába költözött – édesapjuk kínai –, és az ázsiai országnak szereznek dicsőséget. Ennek előzménye, hogy 2022 végén hivatalosan is országot váltottak.

Egy évet kihagytak, azonban az idén tavaszi rotterdami világbajnokságon Shaoang a 2 ezer méteres távon induló vegyes váltó tagjaként megszerezte első kínai aranyérmét. Ezt követte az 5 ezer méteres férfi váltó. Kína ismét győzött, Lius Shaoang pedig testvérével, a szintén magyar színekben olimpiai és világbajnok Liu Shaolin Sándorral együtt tagja volt ennek az aranyérmes csapatnak.

A kínai elnök öt év után látogatott Európába: a politikus múlt hét vasárnap kezdte meg európai körútját,

hétfőn Párizsban Franciaország és az Európai Unió vezetőivel tárgyalt, utána Szerbiába látogatott majd Magyarországra utazott. Orbán Viktor és Hszi Csin-ping közösen tartottak sajtótájékoztatót csütörtök este: Kína és Magyarország összesen tizennyolc megállapodást írt alá, amelyek között az egyik legfontosabb egy új vasútvonal, a korábban V0-ként említett vonal megépítése.