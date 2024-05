A mesterséges intelligencia elvégzi helyettünk a piszkos munkát

Gyakran halljuk, hogy a mesterséges intelligencia a jövőben átveszi az ember helyét a munkahelyeken, segítségünkre lehet a gyógyászatban, az oktatásban, de ha rossz kezekbe kerül, akár el is pusztíthatja az emberiséget. Kevesebb szó esik arról, hogy a mindennapi problémáink jó részét is megoldja: rendszerezi az üzeneteinket, többórás kutatást igénylő prezentációkat rak össze percek alatt, és elvégzi helyettünk az unalmas, monoton munkákat is.

2024.05.09. 20:02 | Szerző: Berekméry Szilvi