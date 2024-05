Alig egy nappal a nagy bemutató után kulcsember távozik az OpenAI-tól

Távozik az OpenAI társalapítója, Ilya Sutskever, aki a mesterségesintelligencia- (MI) startup vezető kutatója is volt – közölte maga az érintett kedden az X-en, majd pár órával később az OpenAI egy másik felső vezetője, az MI-t és az emberiség érdekeit összehangolni hivatott csapatot vezető, Jan Leike is a lemondásáról számolt be, ugyancsak az X-en.

Ilya Sutskevert tartják az OpenAI agyának / Fotó: AFP

Míg azonban Sutskever bejegyzésében dicséri a céget, és bizodalmát fejezi ki, hogy a cég biztonságos mesterséges általános intelligenciát fejleszt a közeljövőben, addig Leike bejegyzése csak szűkszavúan közli a lemondás tényét.

A lemondások alig egy nappal követik az OpenAI legújabb ChatGPT-változatának bemutatóját, amely már hangvezérléssel is működik, és amelyről több tech újságírónak az Ő című film jutott az eszébe, bár

az még mindig a ChatGPT 4-es verziója, tehát a startup 14 hónap alatt nem tudta létrehozni a ChatGPT 5-öt,

noha a 3-as és a 4-es változat között kevesebb mint öt hónap telt el.

Sutskever novemberben került szembe Sam Altmannal

Sutskever ráadásul a startupot vezető Sam Altman novemberi, kérészéletű megpuccsolásában is részt vett, mielőtt meggondolta volna magát. Az igazgatótanácsot felforgató dráma részletei azóta sem kerültek napvilágra. Altman eltávolítását akkor azzal indokolták, hogy a cégvezető nem volt mindig őszinte az igazgatótanáccsal.

A történések a több mint 80 milliárd dollárra értékelt cég kilátásait sem rengették meg a befektetők szerint, akik igyekeznek minden lehetséges módon részesedést szerezni a tőzsdén kívüli vállalatban.

Az OpenAI vezető kutatóját ugyanakkor sokan a cég technológiájának egyik fontos fejlesztőjeként tartják számon, szemben az inkább a tőkebevonás és marketing terén jeleskedő Altmannal, aki egyébként a távozásról szóló bejelentésben valóban figyelemre méltó zseniként írta le alapító társát. Sutskevert a Financial Times beszámolója szerint a cégnél 2017 óta, a távozó csapatában dolgozó Jakub Pachocki váltja.