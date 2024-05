Már a Reddit is felkerült a ChatGPT étlapjára

Az OpenAI megállapodást kötött a Reddittel, hogy a közösségi médiaplatformra feltöltött tartalmakat a népszerű mesterséges intelligencia chatbotjához, a ChatGPT oktatásához használhassák fel – írta a Deutsche Welle.

A Reddit-posztok szabad prédává váltak az OpenAI számára / Fotó: Shutterstock

A Reddit több ezer fórumnak ad otthont, amelyeket bizonyos témáknak, például vicceknek, zenének, játékoknak, valamint komolyabb témáknak szenteltek. A platform ráadásul lassan két évtizede működik, így hatalmas mennyiségű szöveges tartalom gyűlt össze a szerverein, amelyek kiválóak az AI-oktatáshoz.

A Reddit az internet egyik legnagyobb nyílt archívumává vált, ahol hiteles, releváns és mindig naprakész emberi beszélgetések zajlanak bármiről és mindenről. Az AI-fejlesztéshez nyújtott támogatásunkkal reméljük, hogy segíthetünk a technológia fejlődésének felgyorsításában

– nyilatkozta Steve Huffman, a Reddit vezérigazgatója. Az új megállapodás értelmében a ChatGPT és más OpenAI-termékek fejlesztői ettől kezdve valós időben férnek hozzá a platform tartalmaihoz.

A közösségi médiavállalatot az év elején nyilvánosan is bevezették a New York-i tőzsdére, a platform pedig most azt keresi, hogyan diverzifikálhatná bevételeit a hirdetések mellett. A ChatGPT-megállapodás pedig kiváló lehetőséget nyújt erre, mivel a befektetők az AI-modellek képzéséhez szükséges adatok értékesítésében nyereséges jövőt látnak.

Igaz, az OpenAI nem büszkélkedhet exkluzív hozzáféréssel, vagy akárcsak az első hellyel; februárban ugyanis a Reddit már megállapodott a Google anyavállalatával, az Alphabet-tel, hogy tartalmait számukra is elérhetővé teszik, szintén AI-rendszerek fejlesztéséhez.