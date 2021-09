Nagyon tépik a kispapírokat a pesti tőzsdén. Olyannyira, hogy a 4iG milliárdos forgalma már "Blue chip méretű”. Ez akár vészjósló is lehetne, hiszen van olyan parkett megfigyelés, hogy amikor a vezető részvények már kifutották magukat, akkor a rali utolsó fellángolásaként a kispapírok szárnyalnak. Vajon most is csak a spekuláció szolgáltat fűtőanyagot a piacnak?

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Nem kell félni a kispapír ralitól, ha olyan részvények szárnyalnak, melyek mögött jól definiálható, egyedi sztorik vannak

– mondta a VG-nek Török Lajos, az Equilor vezető elemzője. Hozzátéve: most a 4iG, az OPUS és a Masterplast mögött is ott a beazonosítható történet. Ahogy pár napja Waberer’s emelkedését is alátámasztotta a stratégiaváltás, s a magas célárak. Ráadásul, a vezető papírok sem mutatják a kifulladás jeleit. Az OTP újabb csúcsokra tör, s a BUX index is szépen dagad, vagyis az egész BÉT együtt emelkedik.

A kedden kétmilliárdos forgalommal emelkedő 4iG, másfél hete több hónapos Csipkerózsika-álomból ugrott talpra, miután elkezdtek sorjázni a jó hírek. A Masterplast pedig kedden nyitás előtt tette közzé a jelentősen megemelt idei eredményvárakozásait.