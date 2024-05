Nagy üzletet kötött a hányatott sorsú Peloton Interactive, amelynek fitneszeszközeivel rendezik be a Hyatt szállodalánc egységeit világszerte. A Peloton minden lehetőséget megragad arra, hogy egyre szűkülő forgalmát bővítse, és egy ilyen, a cég méreteihez képest megaüzlet jól illeszkedik a sorba, bár anyagi vonatkozásait a felek bizalmasan kezelik.

A szlovák labdarúgó-válogatott is edzhet a Peloton eszközeivel a nyári Eb-szállásán, a mainzi Hotel Regencyben / Fotó: AFP

A friss bejelentés szerint az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Ausztráliában együttesen több mint nyolcszáz szálloda fitneszstúdiójában jelennek meg a Peloton masszív és strapabíró, de igen drágának tűnő szobakerékpárjai és más eszközei.

A mostani már nem az első nagy üzlet a 2022 februárjában kinevezett Barry McCarthy Peloton elnök-vezérigazgató irányítása alatt. A cég a többi között a Lululemon Athleticával, az Amazonnal és a Dick’s Sporting Goods sportszer-kereskedelmi hálózattal kötött értékesítési partneri megállapodást, de talán ennél is nagyobb tételt képvisel a Hiltonnal 2022-ben aláírt szerződés, melynek értelmében a lánc 5400 amerikai szállodáját látják el a Peloton eszközeivel. Ennek az anyagi vetületét sem közölték.

Peloton-szaküzlet Floridában. Szűkíteni fogják a hálózatot / Fotó: Kristi Blokhin

A Hilton egységeiben a Peloton eszközeit kipróbáló törzsvendégek 90 napos előfizetést kapnak a fitneszcég mobilalkalmazásához, amely a jógától a Pilátesen át a futásig mindenféle edzésprogramokkal csábítja mozgásra felhasználóit.

A Hyatt sem akar lemaradni riválisától, náluk a Pelotonra pattant, klubtagsággal rendelkező vendégek extra pontokat kapnak minden egyes edzésük után, ezeket később beválthatják a szállodaláncnál különféle szolgáltatásokra.

Peloton mint a szállodai szoba tartozéka

A Hyattekben valódi szobabiciklik is lesznek – igaz, nem minden szállodai szoba tartozéka lesz a kerékpár, összesen négyszáz egységben nem muszáj a többiekkel elvegyülve a hotel edzőtermében végezni a gyakorlatokat, mert a gép „látótávolságra” lesz a tévékészüléktől, amelyen a tetszés szerint kiválasztott Peloton-edzéspogramokkal izzaszthatják magukat a magányra vágyó szállóvendégek.

A Peloton vezetése is izzadhat, a nagy magára találás a Covidot követő kómából ugyanis még messze nem történt meg teljes mértékben.

A cég a pandémia egyik legnagyobb nyertese volt, az otthonukba kényszerült amerikaiak unaloműzőnek és sportpótléknak rengeteg szobakerékpárt, futópadot és hasonló kínzóeszközt szereztek be,

csakhogy ezekre a járvány elmúltával már nem volt feltétlen szükségük, az újranyitott edzőtermek által támasztott konkurencia pedig a Peloton sikertörténetének a végét is jelentette, legalábbis üzleti értelemben.

A válságmenedzser sem vállalja tovább

A végére már hegyekben álltak a fittnesztermékek, és tömegével mondtak le a fizetős applikációk használatáról. Amíg a pandémia idején a Peloton részvényárfolyama több mint hatszorosára nőtt, a lecsengést követően 90 százalékkal értékelődött le. A válságmenedzserként kinevezett Barry McCarthy

megújította a cégvezetést,

tömeges leépítést rendelt el,

kiszervezett külső cégekhez egyes szolgáltatásokat,

kereskedelmi megállapodásokat kötött,

a gyártói helyett a szolgáltatási profilt erőltette,

de még nem tudta teljesen konszolidálni a Pelotont – igaz, jó úton jár. Pontosabban járt, mivel a cég aktuális negyedéves beszámolójának közzétételekor le is mondott. Azaz nem a korábban a Netflixnél és a Spotifynál már nevet szerző topmenedzser fogja levezényelni a legújabb költségcsökkentő programot, amelynek részeként 15 százalékos, azaz négyszáz fős globális leépítést is terveznek, emellett a bemutatótermeik hálózatát is szűkítik, de meglévő piacaik egyikéről sem vonulnak ki.

Most a deklarált cél évi kétszázmillió dollár megtakarítása.

A részvényesek nem siratták meg túlzottan McCarthyt, 13 százalékkal erősödött a cég árfolyama a gyorsjelentéssel egy időben közölt lemondás hírére.

Az átmeneti cégvezetés azt tűzte ki célul, hogy a Peloton jelenlegi piaci súlyához igazítsák a méretét, egyben felkérték a Goldman Sachsot és a JPMorgant, hogy vegyenek részt a rekonstrukciós stratégia finanszírozásában. A cég most lefelé korrigálta várható éves bevételét, és 2,68–2,70 milliárd dollár közé becsüli.

Veszteség veszteség hátán

Az applikációjukra előfizetők várható számát 2,96–2,98 millió közé teszik, szemben az előző, 3,01 milliós prognózisukkal. Jelenleg 3,06 milióan vannak – írja a Bloomberg. A márciussal lezárt harmadik üzleti negyedév 717,7 millió dolláros bevételt hozott, ez az egy évvel korábbihoz képest négy, az előző negyedévihez képest pedig 3 százalékos visszaesés. A veszteség viszont csak 167 millió dollár volt, szemben a 2023 eleji 267 millió dollárral.