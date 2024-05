OTP

Az OTP-részvények piacán megjött a várva várt jelzés, a kitörésben megindult az árfolyam az 50 napos vagy afölötti forgalom mellett. A részvények jelenlegi árfolyamán az OTP belépett a harminc legnagyobb kapitalizációval jegyzett európai bank csoportjába. A legutóbbi napokban a bank kilátásba helyezte egy európai felvásárlás lehetőségét, az osztalékfizetés is egyértelművé vált már, és az elemzői konszenzusos célárak is fentebb kúsztak, ahogyan újraértékelték az elemzőházak a OTP részvényét, mindezek mellett a sajárészvény-visszavásárlások is folytatódtak.

A legtöbb technikai indikátor erős long irányt mutat, a kitörési szint visszatesztelését követően megindulhat a fundamentális célárak felé a bankpapír kurzusa.

További árfolyam-emelkedés várható az OTP-papírokról

Richter

A Richter-részvények a múlt hét végére egy februártól tartó esőtrend megtörését produkálták, sajnos technikai értelemben nem túl nagy erővel, mert a forgalom nem erősítette meg az árfolyamgrafikonon látható kitörést. Azonban mégis jó hír, hogy a múlt hét utolsó napján nagyobb, kedvező irányú elmozdulás látszik az árfolyamon. Nincs azonban még egyértelmű technikai jel a legfontosabb technikai indikátorokban, azonban

a fundamentális alulértékeltség mégis inkább lehetőségeket tartogat a befektetők számára.

A fundamentális célárakhoz képest jelentősek a felértékelődési kilátások a gyógyszergyártó részvényei körül, mert több mint 25 százalékkal van az elemzőicélár-konszenzus a mostani árak felett. A pénteken megérkező, közepes erősségű technikai jel lehetőség a Richter iránt érdeklődő befektetők számára, ha képes lesz egyértelműen a 20 napos átlagot is áttörni.

Alulértékeltnek tartják az elemzők a Richter papírjait

Mol

A Mol részvényeivel újra a 3000 forint feletti szinten kereskednek. Alulról a 200, az 50 és legfelül a 20 napos mozgóátlag stabil technikai trendet mutat. Fundamentális oldalról a finomításszegmens cash flow termelő képessége – ami a geopolitikai feszültségek miatt kihasználható üzleti előnyt biztosít az olajtársaságnak – még a csökkenő olajárak mentén is jelentős. A technikai indikátorok még nem jeleznek egyértelmű kereskedési irányokat, de a közel 12 százalékos felértékelődési lehetőség az elemzői konszenzushoz képest mindenképpen támasztja az árfolyamot.

Pénteken érkezik a Mol (és az OTP) első negyedéves jelentése

Magyar Telekom

Az immár osztalékszelvény nélkül forgó Telekom-részvény árfolyam-korrekciója nem volt arányos az osztalékkal, és ismét a 20 napos mozgóátlagra került vissza az árfolyam, így kifejezetten megérte a Telekom-részvényekbe történő korábbi befektetés . Az árfolyamtrend folytatódni látszik, bár sem a technikai mutatók, sem az elemzői konszenzusos célár nem került lényegében feljebb az elmúlt hetekben. Az kifizetésére megéri várni a meglévő részvényekkel, ezért inkább tartás a jellemző konszenzusos piaci ajánlás a részvényre.