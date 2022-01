Hétfőn tovább zuhantak a részvényindexek. Már pénteken a tengerentúlon is az eladók domináltak. Hétfőn az ázsiai piacok is pirosban kezdtek.

A Hang Seng 1,01 százalékos, a Shanghai Composite 0,01 százalékos mínuszt mutatott, a Nikkei pedig 0,24 százalékkal került feljebb.

A befektetők továbbra is az amerikai jegybank közelgő monetáris szigorítása miatt aggódnak. Egyelőre az elemzők azt várják, hogy a jegybankárok most nem változtatnak a kamaton, hanem szerdán a monetáris ciklusra és a kötvényvásárlások nyomán közel 9 000 milliárd dollárosra duzzadt mérleg leépítésére vonatkozóan adnak valamiféle menetrendet. A piacok közben találgatják, hogy az idei évben három, négy vagy még több kamatemelésre kerülhet sor.

Hétfőn délelőtt Európára is átragadt a rossz hangulat. Annál is inkább, mert az éleződő orosz-ukrán konfliktus itt még rátett egy lapáttal az egyébként is gyászos szentimentre.

A német és a francia tőzsdeindex közel 2 százalékos, a londoni index közel másfél százalékos mínuszba süllyedt napközben. Míg a BUX index több mint 2 százalékot esett kora délutánig. A vezető papírok közül a Richter és az OTP orosz kitettsége a legnagyobb, de a Mol is megszenvedte az esést. A piac nyilvánvalóan az esetleges Oroszország elleni szankciókat próbálja árazni. Valamelyest árnyalhatja a képet, hogy a gyógyszereket általában nem szankcionálják.

Az amerikai határidős piac kínálna némi kapaszkodót az aggódó befektetőknek. Bár az S&P 500 közel fél százalékos mínuszt mutatott nyitás előtt. De a Nasdaq Composite futures közel 1 százalékos pluszba emelkedett. Igaz, a Nasdaqot pénteken annyira szétcsapták, hogy a pozitív korrekció önmagában nem sokat jelent.