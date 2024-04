Sokkterápia ígéretével nyert tavaly választást Argentínában a jobboldali Javier Milei, aki korábban volt rockzenész, szexoktató és kommentátor is. A fájdalmas program leglátványosabb lépése a peso hivatalos árfolyamának 54 százalékos leértékelése volt. Az argentin deviza hivatalos árfolyama stabilizálódott a szabadesés után, sőt, egy fontos részpiacon 25 százalékot erősödött a dollárral szemben.

Az argentinok most jobban bíznak a pesóban / Fotó: Getty Images

Közel fél évszázados múltra tekint vissza Dél-Amerikában a külföldi eszközök vásárlását könnyítő blue chip swap piac, amely lehetővé tette, hogy az argentinok dollárba mentsék a vagyonukat, az amerikaiak pedig argentin eszközöket vásárolhassanak tervezhető árfolyamon. Mindkét fél a peso kiszámíthatatlan ingadozásától és az időnként szabadesésbe hajló árfolyamzuhanásoktól szenved. Nos, a befektetők által használt kulcsfontosságú devizapiacon minden más, a Bloomberg által követett valutánál jobban teljesített a peso a dollárral szemben.

Hatott a volt szexoktató sokkterápiája

Egyértelműen hatnak a válságintézkedések. Sikerrel fékezik a kormányzati kiadásokat, mérséklik a keresletet, beleértve a dollár keresletét is, és szelídítik az őrült inflációt , amely évi 300 százalékig kúszott korábban. A mostani költségvetési szigort jellemzi, hogy a 4 százalékának megfelelő költséget sikerült lefaragni rövid idő alatt.

Jó hír, hogy az gyorsabb ütemben mérséklődik, mint ahogy a piac várta. De azért vannak kockázatok. Az erősödő peso idővel visszafoghatja az exportot és elriaszthatja a turistákat.

Ha az exportőrök abbahagyják az értékesítést, akkor a peso újra gyengülni fog

– mondta Melina Eidner, a PPI egyik brókercégének közgazdásza.

Egyelőre azonban továbbra is erősödik az argentin fizetőeszköz, a befektetők által használt peso néha napi 4 százalékot is. De a hivatalos peso is stabilizálódott, a jegybank már a kritikus szintre csökkent dollártartalékok feltöltését is megkezdhette. Ami azért érdekes, mert ezzel

Argentína szembemegy a többi piaccal,

amennyiben a központi bankárok most világszerte a saját valutáikat erősítik a dollárral szemben, vagyis nem veszik, hanem adják a dollárt.

Továbbra is élnek az örökölt valutakorlátozásokat Argentínában, de az biztos, hogy az argentinok, legalábbis pillanatnyilag, jobban bíznak

a pesóban, mint korábban. Kockázatot jelent a politikai stabilitás törékenysége is. Kérdés, meddig tudja tartani a gazdasági irányt a jelenlegi adminisztráció. A politikai háttér megingása a peso víg napjainak is véget vethet.