Régi támogatójától kapott pénzt Musk MI-cége

A Szilícium-völgy talán legismertebb kockázati alapja, a Sequoia Capital is elkötelezte magát Elon Musk mesterségesintelligencia- (MI) cége, az xAI támogatása mellett.

Fotó: AFP

Musk hónapokon keresztül igyekezett pénzt felhajtani az xAI számára, akár 6 milliárd dollárt értékben. A leginkább a Grok nevű, hangsúlyozottan nem woke, ám a milliárdos szerint vicces csetrobotról ismert vállalkozás küldetése azonban nem csupán a szórakozás, hanem az univerzum valódi természetének a megértése.

Akik segítettek megvenni a Twittert, azok a mesterséges intelligencia terén is segíthetik Muskot

A Tesla-vezér azokat a befektetőket is megkereste, akik támogatták a Twitter megvásárlásában, hogy 18 milliárd dolláros értékeltség mellett vásároljanak részesedést az xAI-ban. A Financial Times információi szerint a Sequoia a Twitter után az MI-startupba is befektetett, az alap kedvét tehát nem szegte a Twitter üzletileg nem különösebben sikeres átalakulása Musk irányítása alatt.

Az ugyanakkor nem ismert, hogy a Twitter felvásárlásába 800 millió dollárral beszálló Sequioa az xAI-ra mennyi pénzt adott.

A többek között a Google, a YouTube és az Apple korai befektetőjeként ismert alap Musk több cégébe is befektetett az elmúlt években, a többi között az alagutas cégébe, a Boring Companybe és a SpaceX-be is. A kockázati alapnak az elmúlt években voltak kevésbé jól sikerült befektetései is, például a cég több száz millió dollárt adott sz FTX-nek, melynek csalásért elítélt alapítójáról az alap honlapján dicshimnuszt is zengtek.

A mesterséges intelligencia nem a garázscégek világa

A Sequoia és mások támogatásával így Musk startupja felveheti a kesztyűt más MI-startupokkal, akár a Microsoft támogatta OpenAI-jal vagy a Google támogatta Anthropickal szemben, miközben azonban a Google és a Facebook saját csebotokat is fejlesztenek.

A nagy nyelvi modellek fejlesztése és működtetése ugyanakkor kifejezetten tőkeigényes dolog, a garázscégek ezen a területen nem rúgnak labdába, hiszen óriási beruházásra van szükség a modellek képzéséhez.

Az OpenAI 13 milliárd dollárt kapott a Microsofttól, igaz, ennek jelentős része a Microsoft által biztosított felhőszolgáltatás számítási kapacitására vonatkozó kredit. Az Anthropic pedig 2 és 4 milliárd dollárt kapott a Google-től és az Amazontól hasonló módon.

A beruházás jelentős részét tehát a nagy tech cégek saját maguknál költik el.

Musk a múlt hónapban pert indított az OpenAI és annak vezetője, Sam Altman ellen, mondván, a startup – melyet kezdetben ő is támogatott – szembefordult eredeti küldetésével, mely szerint az egész emberiség számára fejleszt MI-rendszereket.

Musk az év elején közölte azt is, hogy az MI-fejlesztéseket csak akkor végezné a Teslánál, ha legalább 25 százalékos tulajdonos lenne a cégben. Azóta azonban nemcsak az ezt célzó fizetési csomag, de egy régebbi, korábban elfogadott is veszélybe került.